Torbalı'da "Haybeden Gerçeküstü Aşk" isimli oyun herkesi güldürdü

Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı "Haybeden Gerçeküstü Aşk" isimli tiyatro oyunu, Elif Özdemir ve Meriç Kırık tarafından Torbalı'da sahnelenirken, oyun eğlenceli dakikalar yaşattı.

Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ'ın başrollerini paylaşarak, 2007 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşturdukları ‘Haybeden Gerçeküstü Aşk' isimli tiyatro oyunu, bu kez Elif Özdemir ve Meriç Kırık tarafından Torbalı'da sahnelendi. Torbalı Belediyesi tarafından ücretsiz organize edilen romantik komedi türündeki oyun, eğlenceli dakikalar yaşattı. Oyunculukları ile dikkat çeken ikili, sık sık seyircilerden alkış aldı. Yüzlerce tiyatroseverin izlediği tiyatro büyük beğeni toplarken, belediye tarafından ücretsiz tiyatroların yıl içerisinde seyircisi ile buluşmaya devam edeceği kaydedildi.

Torbalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serkan Tekin de, organizasyonların devam edeceğini ifade ederek, "Belediye başkanımız İsmail Uygur'un talimatları ile kültür, sanat ve spor etkinliklerimiz hızla devam ediyor. Bu kapsamda çok güzel bir oyunu daha sanatseverlerle buluşturduk. Benzer gösterilerimiz ve organizasyonlarımız devam edecek. Yine belediye bünyesinde kurduğumuz Kent Tiyatrosu'nda da çalışmalar devam ediyor. Onlar da en kısa sürede ilçe ve ilçe dışında gösterilerini gerçekleştirecek" ifadelerini kullandı.