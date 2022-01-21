İhlas Haber Ajansı

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Torbalı'da hırsızlık operasyonu: 12 gözaltı

İzmir’in Torbalı ilçesinde çeşitli hırsızlık suçlarına karıştığı iddia edilen kişilere yönelik yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde çeşitli hırsızlık suçlarına karıştığı iddia edilen kişilere yönelik yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.



Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Ayrancılar Jandarma Karakolu ekipleri, hırsızlık olaylarına karıştığı iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Farklı adreslere düzenlenen operasyonda otomobil hırsızlığı, motosiklet hırsızlığı, iş yerinden ve kamu kurumundan hırsızlık suçlarına karıştığı ileri sürülen F.Y., H.K., M.T., M.S., A.A., H.A,, G.Ü., Ş.Ü., S.F., A.P., H.Ö. ve M.F.B. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından Torbalı Adliyesine sevk edildi.

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