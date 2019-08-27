Torbalı'da işsizliğe neşter vuracak çözüm: Meslek fabrikası

İzmir'in ihracat rakamlarıyla dikkat çeken ilçesi Torbalı'da, büyükşehir belediyesinin yürüttüğü meslek fabrikası projesi hayata geçiyor. İşsiz vatandaşı önce meslek sahibi, ardından da iş sahibi yapacak olan Torbalı Belediyesi, kalifiye eleman sorununu da ortadan kaldırmayı planlıyor.

800'ü aşkın sanayi kuruluşunun bulunduğu Torbalı'da, hem işsizliği hem de sanayi kuruluşları ile diğer meslek dallarında yaşanan kalifiye eleman sorununu ortadan kaldırmak için Torbalı Belediyesi düğmeye bastı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü meslek fabrikası projesini hayata geçirmeye hazırlanan belediyenin, iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu ara meslek elemanını yetiştirerek katkı sağlayacağı öğrenildi. Teorik ve pratik eğitimlerle meslek sahibi olacak olan kişilerin eğitimler sonunda sertifikada alacağı ifade edilirken, belediye, işletmeler ve fabrikalarla da bir protokol imzalayacak. Teorik eğitimlerin Çaybaşı Belediye Hizmet Binası'nda yapılacağı, pratik eğitimlerin ise fabrika ve işletmelerde gerçekleşeceği duyuruldu.

Hangi kurslar açılacak?

Kadınların da kendi ayakları üzerinde durabilmesi adına pozitif ayrımcılığa tabi tutulacağı proje kapsamında başlangıçta ihtiyaç duyulan; aşçılık, pastacılık, dikiş-nakış gibi kurslar açılacak. Bunların yanı sıra; bilgisayarlı muhasebe, ön muhasebe, torna, CNC operatörlüğü, tesviye, kaynakçılık gibi kurslar açılacak ve sertifikalar eğitimler sonunda kursiyerlere verilecek. Bu belgeleri alanların istihdam ve işe alımlarında da Torbalı Belediyesi referans olarak istihdama katkı sağlayacak.

Kurslara katılmak için herhangi bir kriter bulunmazken, başvurular kısa bir süre sonra Torbalı Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Biriminden bireysel olarak yapılacağı da açıklandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzalayacak olan Torbalı Belediyesi ilk görüşmeyi yaptı. Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un talimatı ile gerçekleşen toplantıya; İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan, Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürü Zeki Kapı ve Meslek Eğitimleri Koordinatörü Ebru İnci katılırken, Torbalı Belediyesinden de Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Özkan Yıldız, Ali Yakupoğlu ve Torbalı Belediyesi Çaybaşı Koordinatörü Ömer Şentürk toplantıda hazır bulundu.

Proje ile ilgili bilgi veren Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Özkan Yıldız, “Belediye Başkanımız İsmail Uygur'un özellikle üzerinde durduğu bir projeyi İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hayata geçiriyoruz. Bu proje ile Torbalı'da orta ve uzun vadede işsizlik azaltılacak ve giderek derinleşen yoksulluğun da önüne geçilecek. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan'ın da ifade ettiği gibi Torbalı İzmir'in sanayi üssü ve ne yazık ki işsizliğin hakim olduğu bir ilçe. İşsizliğin önüne önce bireyleri meslek sahibi ederek geçilecektir. Burada belediye olarak sorumluluk alıp hem kurumlar ile protokoller yapıp kursiyerlerimizin iş sahibi olmasını sağlayacağız hem de bir nebze de olsa kalifiye eleman sorununu azaltacağız” ifadelerini kullandı.