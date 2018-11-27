Torbalı'da kadına yönelik şiddet konuşuldu

İzmir'in Torbalı ilçesinde, belediye ve kent konseyinin birlikte düzenlediği "Kadın" konulu söyleşi, belediye kültür merkezinde gerçekleştirildi. Söyleşiye, konuşmacı olarak Psikolog İlknur Peder ile Avukat Bilge Civa katıldı.

Torbalı Belediyesi ve Torbalı Kent Konseyi, kadına yönelik şiddetle ilgili "Kadın" isimli söyleşiye imza attı. Torbalı Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki söyleşide Psikolog İlknur Peder, "Kadına dönük şiddetin temelinde; öfke, sevgi gibi duygularımızı ifade etmekte yaşanan güçlüklerin olduğunu gözlemliyorum" dedi.

Peder, "Çocuklarımıza öncelikle karşılarındakiyle empati kurmayı ve duygularını doğru biçimde ifade etme becerisini öğretmemiz gerekiyor. Duygularını düzgün ifade etmeyen kimseler bir yerde tıkanıp kaldıklarında öfke patlaması yaşıyorlar. Bu da genellikle fiziksel olarak kendilerinden zayıf kimselere yöneliyor" dedi.

Kadına şiddetin temel nedenlerinden bir tanesinin de insanlardaki güç elde etmek olduğunu vurgulayan Peder, "Güç istemek herkesin doğal bir eğilimidir; ancak gücü elde edince onu nasıl iyi yönde kullanacağını da bilmek gerekiyor. Erkek; 'ben güçlüyüm dolayısıyla benim dediğim olur' dediğinde o zaman elindeki gücü şiddet olarak kadına yöneltebiliyor" şeklinde konuştu.

Avukat Bilge Civa: "Kadınlar yalnız değildir"

Son yıllarda artan kadına şiddet vakalarının hükümeti bu konuda yeni ve etkili önlemler almaya ittiğini dile getiren Avukat Bilge Civa, "Kadına şiddetin önüne geçilebilmesi için yasalarımızda eskiye nazaran daha caydırıcı maddeler bulunuyor. Kolluk kuvvetlerimiz de bu konularda daha geniş yetkilerle donatılmış durumda. Alınan bu tür hukuki önlemlerle kadınların mağdur olmasının büyük ölçüde önüne geçilmiş bulunuyor. Hükümetimiz, kadınların yanında dolayıyla kadınlarımız yalnız ve çaresiz hissetmesinler. Yalnız alınan bu tedbirlerin yanında kadınlarımızın da hakları konusunda daha bilinçli olmaları ve herhangi bir şiddet vakasıyla karşılaştıklarında nerelere başvuracaklarını iyi bilmeleri gerekiyor" dedi.