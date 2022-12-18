İhlas Haber Ajansı

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Torbalı'da korkutan yangın

İzmir’in Torbalı ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın korkuttu.

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın korkuttu. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.



Yangın, akşam saatlerinde Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde çıktı. Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangın sebebiyle dairede maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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