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Torbalı'da minik Öykü ve tüm lösemili çocuklar için bağışta bulundular

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez’in eşi Arzu Görmez, lösemi hastası Öykü Arin ve diğer tüm çocuklar için ilçede kan ve kök hücre bağışına katıldı.

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez'in eşi Arzu Görmez, lösemi hastası Öykü Arin ve diğer tüm çocuklar için ilçede kan ve kök hücre bağışına katıldı.


Minik Öykü Arin'e nadir görülen lösemi tanısı konulmasının ardından, başta İzmir olmak üzere ülke genelinde geniş bir kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında Torbalı'da da birçok vatandaş, kapalı pazar yerine gelen Kızılay kan bağış aracına giderek kan verdi. Onlardan biri de Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez'in eşi Arzu Görmez oldu. İlçedeki birçok sosyal projede yer alan Arzu Görmez, minik Öykü ve diğer tüm lösemili çocuklar için kan verip, kök hücre bağışında bulundu. Torbalı Belediyesi Evde Bakım Birimi personeli de Arzu Görmez'i yalnız bırakmadı.


Öykü'nün bu hastalığı atlatacağına inandığını belirten Arzu Görmez, "Öykü artık hepimizin evladı oldu. İnşallah en kısa sürede uygun donör bulunup hastalığından kurtulacak. Sadece Öykü için değil, benzer durumda olan tüm Öykü'ler için kan ve kök hücre bağışında bulunduk. Bu bizim sosyal sorumluluğumuzdu. Öykü kızımız başta olmak üzere şifa bekleyen tüm çocuklarımıza bir kez daha Allah'tan acil şifalar diliyorum" dedi.

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