Torbalı'da muhteşem gece

Torbalı Belediyesi 7 Eylül Kurtuluş Şenlikleri kapsamında etkinliklerini sürdürüyor. Pazartesi günü başlayan ve dolu dolu geçen program kapsamında ilçe sakinleri ve dışarıdan gelen konuklar dün akşam muhteşem bir gece daha yaşadı. Dün gündüz saatlerinde Ahmetli Mahallesindeki atış alanında gerçekleşen ve yoğun katılımın olduğu atış yarışmasından sonra Torbalı'da akşam saatlerinde ise iki ayrı etkinlik gerçekleşti. Nostaljik bir şekilde Gazi Çamlığı alanını sinemaya hazırlayan belediye ekipleri, sinevizyona ise Türk sinemasının efsane filmi Selvi Boylum Al Yazmalım'ı yansıttı. Aynı saatlerde genellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden ilçeye göç eden vatandaşların yaşadığı Atatürk Mahallesinde ise sıra gecesi etkinliği gerçekleşti.

Film gösterimi

Nostalji tadında filmin gösterileceği alanı süsleyen belediye, izleyicilere ücretsiz gazoz ve patlamış mısır dağıttı. 7'den70'e yüzlerce kişinin katıldığı sinema gösterimi bu akşam da Şener Şen'in Züğürt Ağa isimli filmiyle devam edecek. Vatandaştan olumlu geri dönüşlerin alındığı sinema gösterimi katılımcılardan tam not aldı. İlyas'a olan aşkını Cemşit'in fedakarlığına ve sevgisine değişmeyen Asya'nın hikayesini bir kez daha kah duygulanarak kah tebessüm ederek izleyen Torbalılılar, keyifli bir gece geçirmiş oldu. Eski sinemaları özlediklerini ifade eden vatandaşlar, benzer etkinliklerin devamını diledi.

Sıra gecesi

Öte yandan aynı saatlerde ise Atatürk Mahallesinde sıra gecesi etkinliği düzenlendi. Siye Biye isimli grubun sahne aldığı müthiş gecede çiğ köfteler yoğuruldu, halaylar çekildi. Torbalı Belediyesi meclis üyelerinin de katılıp halay çektiği gecede katılımcılara çiğköfte, lahmacun ve ayran ikram edildi. Çocuklar için de patlamış mısır ve pamuk şeker ikramı yapıldı. Etkinliklerin finali 7 Eylül'de Edip Akbayram konseri ile gerçekleşecek.