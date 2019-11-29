Torbalı'da müzik yarışması başvuruları başladı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, gençleri kültür-sanat faaliyetlerine yönlendirmek ve yeteneklerini sergilemelerine fırsat vermek amacıyla geleneksel hale getirilmesi planlanan Torbalı Belediyesi Liselerarası Müzik Yarışması başvurularının başladığı bildirildi.

Sık sık düzenlediği etkinlikler ve hayata geçirdiği projelerle gençlere sanatsal etkinliklerin kapılarını açan Torbalı Belediyesi, bu kez İzmir geneli liselerarası müzik yarışması gerçekleştiriyor. 25 Kasım-23 Aralık tarihlerinde başvuruların gerçekleşeceği yarışma için halk oylaması ve jüri oylarının geçerli olacağı, yarışma finalinin ise Torbalı Belediye Kültür Merkezinde 27 Aralık'ta yapılacağı ifade edildi.

Yarışmaya katılacak grup kayıtlarının, http://lmy.torbali.bel.tr/ adresi üzerinden online yapılmasının yeterli olduğu bildirilirken, buraya 5 dakikayı geçmeyecek şekilde hazırladıkları müzik videolarını gönderecek olan öğrencilerin halk oylamasının yanı sıra jüri değerlendirmesine tabi olacağı açıklandı.

En geç 25 Aralık'ta finale kalan gruplara bilgilendirme yapılacağı ve bu grupların ön elemeye katıldıkları şarkı ile canlı final performansına imza atacağı aktarıldı. Ünlü isimlerin yer alacağı jüri tarafından derecelerin belirleneceği ve birinci gruba 5 bin, ikinci olan gruba 3 bin, üçüncü olan gruba ise 2 bin lira para ödülü verileceğide kaydedildi.

Öte yandan, sadece popüler müzik branşında katılım sağlanabilecek yarışmada yer alacak olan öğrenciler, davul ve piyano haricinde diğer tüm enstrümanları kendileri temin edecek.

Şartnamenin Torbalı Belediyesi resmi sitesinde yayınlandığını ifade eden Torbalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serkan Tekin, “Belediye başkanımız İsmail Uygur'un talimatıyla, öğrencilerin daha fazla müzik ve sanatla uğraşmasını sağlamak, bu yolda çaba sarf eden gençlere umut olmak, onları motive etmek amacıyla bu yarışmayı düzenliyoruz. Yarışmaya müziğe gönül veren İzmir genelindeki tüm lise öğrencilerini davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.