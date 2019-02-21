Torbalı'da öğrencilere Göztepe jesti

İzmir'de Torbalı Belediyesi, Okullar Ligi (OLİG) futbol branşında grup lideri olan iki takıma büyük bir sürpriz yaparak başarılı sporcuları Göztepeli futbolcular ile buluşturdu. Profesyonel futbolcular ile idman sahasına çıkan Torbalılı gençler, hayatlarında unutamayacakları bir gün yaşadı

Torbalı'da gençlerin spora yönelmesi, yeni yeteneklerin ortaya çıkması için Torbalı Belediyesi tarafından düzenlenen 3 ayrı branşta bin 500 sporcunun mücadele ettiği büyük sportif proje Okullar Ligi (OLİG) tüm hızıyla sürüyor. Turnuva tüm heyecanı ile devam ederken Torbalı Belediyesi, futbol turnuvasında başarılı şekilde yoluna devam edip grup lideri olan iki takıma sürpriz yapıp, Süper Lig'de mücadele eden Göztepe Spor Kulübü'ne götürdü. Torbalı 80. Yıl Ortaokulu ile Ayrancılar Yavuz Sultan Selim Ortaokulu öğrencilerini Urla'daki Adnan Süvari Tesisleri'nde Göztepe Spor Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya karşıladı. Torbalı'dan gelen sporcular ile yakından ilgilenen Talat Papatya, genç sporculara forma hediye etti. İlçedeki turnuvada rakiplerini geride bırakan yetenekli sporcular daha sonra Göztepe'nin A takımı ile idmanda bir araya geldi. Profesyonel futbolcular ile bir araya gelen Torbalılı gençler, büyük mutluluk yaşadı. Çok sevdikleri ve örnek aldıkları futbolcuları karşısında gören sporcular büyük mutluluk yaşadı. Torbalı Belediyesi'nin yaptığı sürpriz ile Torbalılı yetenekli sporcular, hayatlarında unutamayacakları bir gün yaşadı.

Bin 500 sporcunun katılımı ile gerçekleştirdikleri Okullar Ligi (OLİG) projesinin de amacına ulaştığını ifade eden Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Başkan Görmez, "Basketbol, futbol ve voleybol branşlarında tüm okullarımızın katılımı ile bir turnuva düzenliyoruz. Gençlerin spor yaparak kötü alışkanlıklardan uzak durması için başlattığımız turnuva amacına ulaştı. Futbol branşında grup lideri olan 80. Yıl ve Yavuz Sultan Selim Ortaokulu öğrencilerini Göztepe Spor Kulübüne götürdük. Süper Lig'de oynayan futbolcular ile tanışan sporcularımız için bu çok güzel bir anı oldu. Ekibimizi karşılayıp mükemmel bir şekilde ağırlayan Göztepe Spor Kulübü Başkan Vekilimiz Sayın Talat Papatya'ya teşekkür ediyorum. Torbalı Belediyesi olarak sporun yaşamın bütün alanlarını kapsayabilmesi için programlar, turnuvalar, etkinlikler düzenliyoruz. En önemlisi son 5 yılda 6 adet futbol sahası, 15 adet basketbol sahası, tenis kortu, 100'ün üzerinde çocuk oyun alanı ve 6 adet yürüyüş/bisiklet yolu ile ilçemizde spordan ve sağlıklı yaşamda yeni bir dönem başlattık" dedi.