Torbalı'da Ramazan Sokağı açıldı

İzmir'in Torbalı ilçesinde Torbalı Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla Ramazan Sokağı açıldı. Ramazan Sokağı, ilk akşamdan yoğun ilgiyle karşılaşırken ilçede yaşayan binlerce kişi Ramazan Sokağı'na akın etti. Ertuğrul Mahallesi 3001. Sokakta açılan Ramazan Sokağı'nda kurulan stantlar çeşitli ürünler satıldı. Portatif dükkanlarda özellikle el becerileri vatandaşın beğenisine sunulurken, sokağın yanında bulunan parkın amfi tiyatro bölümünde ise bir dizi etkinlikler gerçekleşti. Türk-İslam geleneklerinin yaşatıldığı sokakta Torbalı Belediyesi tarafından başta çocuklar olmak üzere vatandaşa her akşam ücretsiz ikramlar dağıtılıyor. Dün açılışı gerçekleşen Ramazan Sokağı etkinlikleri Torbalı Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisi ile başlarken, semazen, tasavvufi konser, meddah, Hacivat-Karagöz, Aşık ile Maşuk ve sihirbaz gösterileri ile devam etti. Her Cuma ve Cumartesi günü bu etkinliklerin gerçekleşeceği sokak Ramazan ayı boyunca açık olacak. Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur, “ ‘Nerede eski ramazanlar?' demeyeceğimiz bir Ramazan ayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Suyunbaşı Mesire Alanı etkinliklerine sahne olacak

Torbalı halkı Ramazan ayının coşkusunu belediye tarafından kurulan Ramazan Sokaklarında yaşayacak. Bu yıl 6. Kez kurulan Ramazan Sokağı, ilk günden ilçe sakinlerinin akınına uğradı. Torbalı merkezde kurulan Ramazan Sokağı'nda başta kadın esnaflar olmak üzere Torbalılı vatandaşlar kendi ürettikleri ürünleri açtıkları stantlarda satarak ev ekonomilerine katkıda bulunuyor. Torbalı Belediyesi de buralarda düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleri ile Torbalı halkının Ramazan ayını gelenek ve göreneklerine uygun bir şekilde yaşamasını sağlıyor. Öte yandan Ayrancılar'da da çeşitli günlerde Ramazan etkinlikleri Suyunbaşı Mesire Alanı'nda gerçekleşecek.

“Ramazan ayı dolu dolu geçecek”

Ramazan ayı boyunca sosyal yardımların süreceği ve özellikle ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtımlarının araçlarla evlerine yapıldığı Torbalı'da açılan Ramazan Sokağı ile ilgili Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur, “Hazırladığımız etkinlikler ve programlar ile Torbalı'da Ramazan Ayı'nın maneviyatının daha da hissedilmesini arzuladık. Birlik ve beraberliğimizi perçinleştirecek sokağımızda sık sık etkinlikler gerçekleştireceğiz. İftarını açtıktan sonra Ramazan geleneklerini yaşamak isteyenler için Ramazan Sohbetleri, sema gösterileri, tasavvufi konserler, Hacivat-Karagöz, sihirbaz, kukla gösterileri gerçekleştireceğiz. Tüm halkımızı ay boyunca Ramazan etkinliklerine bekliyoruz” ifadelerini kullandı.