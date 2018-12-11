Torbalı'da sıra dışı proje: OLİG

İzmir'in Torbalı ilçesinde, gençlerin spora yönelmesi, yeni yeteneklerin ortaya çıkması için büyük bir sportif proje tasarlanırken, Okullar Ligi (OLİG)'ne start verildi. Üç branşta 100 takım ve bin 500 sporcunun mücadele edeceği OLİG'in 22 Mart'a kadar süreceği kaydedildi.

Spora verdiği değer ile dikkatleri üzerine çeken Torbalı Belediyesi, önemli bir turnuvaya imza atıyor. İlçede yaşayan gençlerin spor yapmalarını ve yetenekli gençlerin belirlenmesini sağlamak adına düzenlenen Okullar Ligi (OLİG), ilk karşılaşmalar ile başladı. OLİG'de; basketbol, voleybol ve futbol gibi branşlar yer alırken, üç farklı branşta 100 takımda bin 500 sporcu mücadele ettiği belirtti. Küçük, yıldız ve genç kategorilerinde yapılan karşılaşmaların, 22 Mart 2019 tarihinde oynanacak final müsabakaları ile sona ereceği, kıyasıya mücadelenin yapıldığı OLİG'de, 52 futbol, 28 voleybol ve 16 basketbol takımının yer aldığı belirtildi. Lig usulü yapılacak olan karşılaşmalarda, rakiplerini geçebilen takımların şampiyonluk için mücadele edeceği öğrenildi.

Her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü OLİG'de, takımların giydiği formalar da Torbalı Belediyesi tarafından yaptırıldı. Belediye yetkilileri, OLİG isminin marka tescili içinde Türk Patent Enstitüsü'ne başvuruda bulundu.

Yurt genelinde bu kadar kapsamlı bir sportif projeye imza atılmadığını hatırlatan Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "Okullar Ligi, kısa adıyla OLİG projesi; ilçemizdeki tüm ilk ve orta öğretim okullarıyla, lise ve dengi okulların üç spor dalında oluşturacakları takımlarıyla yer alacağı sportif bir oluşumdur. OLİG projesiyle, ilçemizde yaşayan; küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde yer alan 2001-2008 doğumlu yaklaşık bin 500 gencin basketbol, voleybol ve futbol branşlarındaki sportif etkinliklerle; aktif, disiplinli, iş birlikçi, planlı ve rekabet yönü açık bireyler olmasına katkı konmayı amaçladık. Bu projenin sonunda gençlerimizin; bir grup, takım ya da ortak hedefe yönelik aidiyet kurabilmiş, uzlaşmacı ve sorunun çözümüne odaklı, kendine güvenli, kentli olma bilinci yerleşmiş, bağımlılıktan ve suçtan uzak bireyler olmasına katkı koyacağız. OLİG, 22 Mart tarihinde sona erecek. Projenin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını diliyorum. Emeği geçen belediye personelimize de teşekkür ediyorum" diye konuştu.