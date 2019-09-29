Torbalı'da tiyatro şöleni

Torbalı Belediyesi, ölümsüz tiyatro eseri 'Bir Delinin Hatıra Defteri'ni Torbalılı sanatseverlerle buluşturdu.

Torbalı Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında çok özel bir tiyatro gösterisine imza attı. Son haftalarda üst üste önemli organizasyonlara imza atan belediye, bu kez ölümsüz bir tiyatro eserini Torbalılı sanatseverlerle buluşturdu. 2015 Yılında Rusya Yalta Anton Çehov Uluslararası Festivalinde ülkemize Rus klasiği en iyi yorum ödülü getiren, 2014 yılında Rusya Arkhangelsk Uluslararası Tiyatro Festivalinde 1000'e yakın Rus seyirciyle Türkçe buluşup bir ilke imza atan ve Erdem Topuz'un sahnelediği 'Bir Delinin Hatıra Defteri' isimli oyun dün akşam Torbalı'da sergilendi. Belediye Kültür Merkezi'nde salonu tıklım tıklım dolduran tiyatroseverler unutulmaz bir gösteriye şahitlik etti.

Serkan Tekin'den davet

Ücretsiz olarak sergilenen tiyatro oyununun sonunda Erdem Topuz, Torbalılılarla söyleşi gerçekleştirdi. Rus edebiyatının en büyük yazarlarından Nikolay Vasilyeviç Gogol, içinde bulunduğu dönemin iktidar mücadelelerinin ve siyasal düşüncesinin toplumsal yansımalarını anlattığı eserlerinden Bir Delinin Hatıra Defteri'nde, tırmanması imkansız toplumsal sınıflar altında ezilen ve çıkış yolunu delirmekte bulan alt kademe memur Poprişçin'in hikayesini canlandıran Topuz, Torbalı seyircisi ile buluştuğu için çok mutlu olduğunu kaydetti. Güzel bir tiyatro organizasyonunun tamamlandığını ifade eden Torbalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serkan Tekin, "Torbalı Belediye Başkanımız İsmail Uygur'un talimatlarıyla ilçede son yıllarda gerçekleşmeyen kültürel ve sanatsal faaliyetlere imza atmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda bu hafta da ölümsüz bir eser ilçemizde sahnelendi. Benzer kültürel ve sanatsal etkinliklerimiz sürecek. Ayrıca belediye bünyesinde kurduğumuz Kent Tiyatrosu da kısa süre içerisinde çeşitli gösterilere imza atacak" ifadelerini kullandı.