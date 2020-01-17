Torbalı'da uyuşturucunun zararları tiyatroyla anlatıldı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, 3 günde 6 seans sahnelenen ve uyuşturucunun zararlarının anlatıldığı "Pembe Aslında Siyahtır" adlı tiyatro gösterisi gençler tarafından büyük ilgi gördü.

Torbalı Belediyesi, gençleri tiyatro ile buluşturmaya devam ediyor. Uyuşturucu yaşının düştüğü ilçede gençlere farkındalık oluşturmak isteyen belediye, bu kapsamda Tiyatro Balans tarafından hazırlanan ve uyuşturucu bağımlılığının sebep olduğu olayları konu edinen "Pembe Aslında Siyahtır" adlı tiyatro oyununu öğrencilerle buluşturdu. Ortaöğretim ve lise öğrencilerine uyuşturucunun zararlarının anlatıldığı, “Pembe Aslında Siyahtır” adlı tiyatro oyunu Torbalı Belediyesi Kültür Merkezinde 3 gün boyunca sahnelendi. Altı ayrı seans şeklinde gösterimi yapılan tiyatro gösterisini toplamda yaklaşık 5 bin öğrenci ilgiyle izledi.

Ünlü oyuncuların da sahne aldığı tiyatro ile ilgili bir açıklama yapan Torbalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serkan Tekin, "Son yıllarda ülkemiz ne yazık ki bu illetin pençesine düşen gençlerimiz ve onların gözü yaşlı aileleri ile dolu. Gençlere ve çocuklarımıza uyuşturucu maddelerden uzak durmaları, daha sağlıklı bir yaşam için aileleriyle olan bağlarını güçlü tutmalarını sağlamak amacıyla bu tür bir oyunun ilçemizde de sahnelenmesini istedik. Hem öğrencileri sanatla buluşturmuş olduk hem de en ufak hatalarında karşılaşacakları yanlışları fark etmelerini sağlamış olduk. Özellikle gençlerimizin daha güzel bir yaşamlarına katkı sunabileceğini düşündüğümüz bu tür etkinlikleri Belediye Başkanımız İsmail Uygur'un da özel talebiyle gerçekleştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı

Tiyatronun sonunda kısa bir konuşma yapan Oyun Yönetmeni Metin Karaman da, tiyatronun gerçekleşmesini sağlayan Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'a teşekkür ederek, "Toz pembe olarak özellikle gençlere anlatılan uyuşturucunun nasıl bir zehir olduğunu gençlere anlatmak adına şehir şehir geziyoruz. Bu zehirden gençleri soğutabildiysek ya da meyilli bir öğrenciyi vazgeçirebildiysek ne mutlu bize. Bizi Torbalı ile buluşturdukları için Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serkan Tekin'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.