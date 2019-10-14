Torbalı'da vizyondaki son filmler sinemaseverlerle buluşuyor

Vizyondaki filmleri İzmir'in Torbalı ilçesinde sinemaseverlerle buluşturan Torbalı Belediyesi, 7. Koğuştaki Mucize isimli filmi izleyicilerin beğenisine sundu.

Torbalı Belediyesi, hem çocuklara hem de yetişkinlere özel vizyondaki filmlerle sinemaseverlerin keyifli vakit geçirmesini sağlıyor. Bir salondan oluşan sinemada bilet fiyatları düşük tutulurken, bilet fiyatlarının yetişkinler için 12, öğrenciler içinse 10 lira olduğu ifade edildi.

Belediye Kültür Merkezi'ndeki sinemada; ses yalıtımı, teknolojik donanımı, geniş ve konforlu koltukları ile sinemaseverlerin tüm isteklerine yanıt veren belediye, popcorn, içecek, tost gibi hizmetlerle de sinemaseverlere büyük kolaylık sağladı. Sinema büfe, fiyatlarıyla da yüz güldürdü.

Öte yandan vizyondaki filmler kapsamında 7. Koğuştaki Mucize isimli film gösterime sunuldu. Aras Bulut İynemli'nin başrolde oynadığı, Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği filmin gösterimi oldukça ilgi gördü.

11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 ve 21:15 olmak üzere 5 ayrı seansta gösterilen film, izleyenlerden ise tam not aldı.

Sinemaseverlere davet var

Salonun tadilat sonrasında tüm ihtiyaçları karşılayacak seviyeye geldiğini ifade eden Torbalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serkan Tekin, "Sinema salonu olarak Torbalı dezavantajlı bir ilçeydi. Kültür merkezimizdeki sinema salonunu bakıma aldırarak Torbalılıların özellikle sinema amacıyla İzmir'e gitmesinin de önüne geçmiş olduk. Vizyondaki filmleri kültür merkezimize ait sosyal medya hesaplarından da paylaşarak, gerekli bilgilendirmenin yapılmasını sağlıyoruz. Tüm sinemaseverleri salonumuza davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.