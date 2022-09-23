Torbalı'da yatak fabrikasında yangın

Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Torbalı Atatürk Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren Armis Yatak fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Gökyüzüne yükselen dumanlar kilometrelerce mesafeden görülürken, bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Yangına müdahale edilirken, alevlerin yanı başındaki Merinos Yatak depolarına da sıçradığı bildirildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.