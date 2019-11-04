Torbalı'da zeytin festivaline binlerce kişi katıldı

İlçedeki tarımsal ürünlerini festivallerle tanıtan Torbalı Belediyesi, son olarak Saipler Mahallesi'nde de Zeytin Festivaline imza attı. Ünlü sanatçıların sahne aldığı festivale binlerce kişiyi ağırladı.

Torbalı Belediyesi, ilçenin önemli tarım ürünlerini tanıtmaya devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda Çapak Mahallesi'nde Bardacık İnciri, Karakızlar Mahallesi'nde ise Börülce festivali düzenleyen belediye, son olarak Saipler Mahallesi'nde Zeytin Festivali düzenledi. Torbalı'nın her yerinde yetişmesine rağmen Saipler Mahallesi ile özdeşleşen ve vatandaşların önemli geçim kaynaklarından olan zeytin için bu yıl 8'incisi düzenlenen festivale binlerce kişi katıldı.

Festivalde, mahallenin içinde kurulan yerli üretici tezgahlarında vatandaşlar, başta; zeytin, zeytinyağı, kantaron yağı olmak üzere, organik tarımsal ürünleri satıp ekonomilerine katkıda bulunurken, günün sonunda düzenlenen gösteri ve konserlerle de moral buldu. Öte yandan, mahalleye Torbalı dışından da çok sayıda ziyaretçi akın etti.

Festivale, Torbalı Kaymakamı Ercan Öter ve Belediye Başkan Yardımcıları Ali Yakupoğlu, Yavuz Selim Özgan ile Torbalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdür Serkan Tekin de katıldı. Kaymakam Öter, zeytinin Torbalı için önemine değinerek, gerçekleşen bu festivallerin üretici ve ilçe ekonomisi için oldukça önemli olduğunu kaydetti.

Ünlü sanatçı Hüner Coşkuner de, Torbalı'da olmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu belirterek, “Burada olmaktan, üreticilerimizin bu özel gününde sahneye çıkmaktan dolayı çok mutluyum. Belediye Başkanı İsmail Uygur'a üreticinin, köylünün ve sanatçının yanında olduğu için teşekkür ediyorum” dedi.

Torbalı zeytininin ve yağının kalite açısından Türkiye'nin en iyi zeytinlerinden biri olduğunu Torbalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdür Serkan Tekin ise "Torbalı'da yaklaşık 2 milyon adet zeytin ağacı bulunuyor. Bin 200'ün üzerinde üretici yılda 50 bin ton zeytin, 10 bin ton da yağ üretiyor. Torbalı, sanayisinin yanı sıra tarımıyla da anılmayı hak eden bir ilçe. O yüzden bu tür festivallerle hem üreticimize destek olmak istiyoruz hem de ekonominin canlanmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.