Torbalı'daki deneme sınavında binlerce öğrenci bilgilerini test edecek

Geçtiğimiz aylarda üniversite tercihlerini yapacak öğrenciler için ücretsiz rehberlik günleri düzenleyen, okulların açılmasından sonra da yine üniversiteye hazırlanan öğrenciler için Kariyer Günleri yapan Torbalı Belediyesi, bir kez daha öğrencileri unutmadı. Belediye bu kapsamda, üniversite sınavına girecek adaylar içinde ücretsiz deneme sınavı düzenleyeceğini bildirdi.

Torbalı Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) deneme sınavına, isteyen her adayın ücretsiz olarak katılabileceği ifade edildi. Sınavın, 16 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacağı, öğrencilerin Belediye Kültür Merkezinden ücretsiz kaydını gerçekleştirebileceği açıklandı.

Sınava tüm 12. sınıf öğrencileri ve üniversite sınavına hazırlanan mezunların katılabileceğini ifade eden Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, "Üniversiteye hazırlanan aday öğrencilerimizin bilgilerini test etmesi, zamanla ve heyecanlarıyla yarışabilmelerini sağlamak amacıyla ücretsiz deneme sınavı düzenliyoruz. Öğrencilerimizden en büyük beklentimiz çalışarak, azmederek ülkenin geleceğinde söz sahibi olmalarıdır. Bu başarıları içinde belediye olarak gerekli fiziki şartları ve kaynak teminleri için imkanlarımızı seferber etmeye hazırız. Sınava girecek olan tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.