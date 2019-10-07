Torbalı'daki Kariyer Günlerine yoğun ilgi

İzmir'in Torbalı ilçesinde, lise öğrencileri ile mezunlara yönelik üniversite ve meslek seçiminde destek olmak üzere Kariyer Günleri düzenledi.

Torbalı Belediyesi, lise öğrencileri ile mezunlara yönelik üniversite ve meslek seçiminde destek olmak üzere Kariyer Günleri programına ev sahipliği yaptı. Belediye Kültür Merkezi'nde yer alan etkinliğe, 25 üniversitenin görevlileri katılarak öğrencileri doğru meslek seçimine yönlendirdi. Bu yıl birincisi gerçekleşen Kariyer Günleri etkinlikleri kapsamında bir de seminer gerçekleşti. Torbalı ile birlikte çevre ilçelerden binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Kariyer Günleri; öğrencilere vizyon kazandırmak, ortaöğretim kurumlarının üniversitelerle iş birliğini artırmak amacını taşıdı. Gün boyunca gerçekleşen etkinliklerde öğrenciler hedeflerini belirledi.

Geçtiğimiz aylarda da ilçede üniversiteyi kazanan gençlere yönelik tercih masası kurduklarını, öğrencilerin doğru tercihler yapmalarını sağladıklarını ifade eden Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, üniversite temsilcileriyle yemekte bir araya geldi. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden Torbalı'ya gelerek öğrencilere rehberlik çalışmalarında bulunan eğitimcilere teşekkür eden Başkan Uygur, "Belediye olarak öğrencilerimize her zaman yanındayız. Bu kapsamda ilçemizde de bir ilk olan Kariyer Günlerini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öğrencilerimizin doğru tercihlerde bulunması hem kendilerine hem de toplumumuzun geleceği için büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda biz de öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.