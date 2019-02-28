Torbalı'daki Özbey'in yol sorununa neşter

İzmir'in Torbalı ilçesinde, asfalt ve yama çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ekipleri, Özbey Mahallesi'ni bozuk yol çilesinden kurtardı. Mahalleye 3 bin 650 metre kare kilit taşı döşendi, 15 ton asfalt döküldü.

Torbalı Belediyesi, Özbey Mahallesi'nde alt yapı çalışması nedeniyle bozulan yolları baştan aşağı yeniledi. Mahallenin bozuk yollarını yüzde 80 oranında yenileyen ekiplerin, kalan kısmı da en kısa zaman içinde tamamlayıp, Özbey'i bozuk yol çilesinden kurtaracağı belirtildi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, meydana 3 bin 650 metre kare kilit taşı döşeyip, ara sokaklar dahil toplamda 15 ton asfalt döktü. Mahalleye geçtiğimiz ay bir de çocuk parkı kazandıran Torbalı Belediyesi, hal bölgesinde de kantar, kafe ve umumi tuvalet yapımına devam ediyor. Yapılan çalışma ile mahallesinin yol probleminin çok büyük oranda giderildiğini dile getiren Muhtar Şemsettin Kanza, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Özbey'e Millet Bahçesi

Özbey'de asfalt ve kilit taşı döşeme işlemi için alt yapı çalışmalarının tamamlanmasını beklediklerini söyleyen Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, yapılan çalışma ile Özbey'in rahat bir nefes aldığını belirtti. Özbey'i güzelleştirmek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Başkan Görmez, "Özbey, ilçemizin hızlı bir şekilde büyüyen mahalleleri arasında yer alıyor. Bir süredir su şebekesi yenileme çalışmaları nedeniyle yolları kazıldı. Asfalt ve kilit taşı döşemek için çalışmanın tamamlanmasını bekledik. Mahallemize oyun parkı kazandırdık. Kantar, kafe ve umumi tuvalet yapım işi devam ediyor. Çok kısa süre içinde tamamlayacağız. Yeni dönemde de Özbey'e ilçemizin en büyük millet bahçesini yapmayı planlıyoruz. Alpkent, Ertuğrul, ve Torbalı mahallelerinin ortak alanında yapımına devam ettiğimiz Millet Bahçesi'nin daha büyüğünü Özbey mahallemizde hayata geçireceğiz. 70 bin metrekarelik alanda Millet Bahçesinin ikincisini ilçemize kazandıracağız” şeklinde konuştu.