Torbalı'daki şenlik çocukları eğlendirecek

Torbalı Belediyesi sömestr tatilinde çocukları unutmadı. 3 gün sürecek bir çocuk şenliğine imza atacak olan Torbalı Belediyesi, bu kapsamda; tiyatro gösterileri, yazar buluşmaları, zumba, balon ve palyaço aktiviteleri ile seminerler gerçekleştirecek.

23 Ocak 2020 Perşembe günü başlayıp cumartesi günü sona erecek olan etkinliklerden tüm çocuk grupları ücretsiz bir şekilde yararlanabilecek. Belediye Kültür Merkezinde gerçekleşecek olan Çocuk Şenliği, tatilini dolu dolu geçirmek isteyen çocukların adresi olacak. Çocuk şenliğinin ise perşembe günü saat 14.00'de Çiğli Belediyesi Çocuk Tiyatrosu ekibinin hazırladığı ‘Mikropsuz Bir Hayat' isimli çocuk oyunu ile başlayacağı, etkinliklerle ilgili bilginin kültür merkezinden alınabileceği bildirildi.

Çocuk şenliğinin Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un çocuklara bir hediyesi olduğunu ifade eden Torbalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serkan Tekin, tüm çocukları etkinliklere davet etti.