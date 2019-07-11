Torbalı'daki toplantıda 'ihracat' vurgusu

Torbalı Ticaret Odası (TTO)'nın düzenlediği "Üretim ve İhracatın Finansmanı" konulu toplantıda konuşan önceki dönem Ekonomi Bakan Yardımcısı Adnan Yıldırım, yıllar içerisinde bu yılın ihracatta büyük önem kazandığını söyledi. TTO Başkanı Olgun da, "Ekonomik sıkıntıları aşmamızın tek yolu üretim ve ihracat" dedi.

Torbalı Ticaret Odası (TTO)'nda düzenlenen "Üretim ve İhracatın Finansmanı" konulu toplantıya katılan önceki dönem Ekonomi Bakan Yardımcısı ve Eski Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Torbalılı ihracatçılar ile bir araya geldi. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun, oda olarak sanayiye ve ekonomiye yön veren isimleri ilçeye getirip toplantılar yapmaya devam ettiklerini söyledi. Meclis Başkanı Erkan Aksoy, Torbalı Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gülesin Boyacıoğlu da toplantıya katıldı.

"Zor bir dönemden geçiriyor olabiliriz"

Toplantının açılış konuşmasında, yaşanan küreselleşme hareketi ile dünya ekonomisinin büyümesini yönlendiren ekonomik politikaların da değişim gösterdiğini hatırlatan TTO Başkanı Olgun, "Son dönemde kurda yaşanan dalgalanmalar, firmalarımızı olumsuz etkiliyor. Türkiye'nin bu dar boğazdan çıkması ve yaşadığımız ekonomik sıkıntıları aşmanın en önemli iki yolu var. Üretim ve ihracat ekonomisine geçmemiz gerekiyor. Özellikle üretime dayalı ihracat yapan firmaların son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalardan daha az etkilendiğini görüyoruz" dedi.

Oda olarak 2019 yılını "İhracat Yılı" ilan ettiklerinin altını çizen Olgun, "İhracat birimini faaliyete geçirdik. Uzman arkadaşlarımız dış ticaret konusunda önemli çalışmalar yapıyor. İhracat yapmayan firmalarımıza ihracat yaptırmayı hedefliyoruz. Firmalarımız ile farklı pazarlara açılması için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Bu toplantının da bizlere katkılarının olacağını düşünüyorum. Zor bir dönemden geçiriyor olabiliriz, hep birlikte üretip hep birlikte ihracat yapacağız. Başka çıkış yolu yok” şeklinde konuştu.

"Üretim ve ihracatın bu sene daha önemli olduğu bir yıla girdik"

Adnan Yıldırım, Ekonomi Bakanlığına bağlı olan Türk Eximbank'ın ihracatçıyı desteklemek amacıyla çıktığı yolda kararlı adımlarla ilerlediğini söyledi. Yıldırım, "Üretim ve ihracatın bu sene daha önemli olduğu bir yıla girdik. İhracat yapmayanın dahi ihracat öğrenmek zorunda kaldığı bir dönemdeyiz. Global çapta yaşanan krize rağmen dünya ekonomisi yüzde 3 büyümeye devam ediyor" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Yıldırım, "Yurt dışında altyapı hizmeti veren şirketleri, hatta ve hatta ihracatçının müşterilerini bile desteklemekteyiz. Gelişmiş ülkelerde de Eximbank'larına kendi ihracatçısı yerine dışarıdaki alıcıları destekleyerek kendi ülkesine olan mal ve hizmet talebini arttırıyor. Ülkemizde 70 bin civarında ihracatçı var. Dolayısıyla birlikte yol alabileceğimiz 58 bin ihracatçımız daha var. 28 ayrı destek programımız var. Bunlarda kısa vadeli olanlar, uzun vadeli olanlar var, uluslararası ticaret için ve sizin alıcılarınızı finanse etmek için hazırlanan programlar var. Eximbank sadece kısa vadeli finansman sağlamıyoruz, 10 seneye uzanan destekler var" diye konuştu.