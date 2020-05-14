Torbalı'daki yoğun kokuyla ilgili açıklama: "Kokunun nedeni doğal gaz değil”

İzmir'in Torbalı ilçesinde, sabahın erken saatlerinde yoğun şekilde koku hissedildi. Paniğe yol açan ve yoğun kokuyu doğal gaz sanan vatandaşlar, yetkili firmayı arayarak bilgi almaya çalıştı. Yoğun kokuyla alakalı İzmirgaz'dan bir açıklama yapıldı.

“Hissedilen koku doğal gaz kaynaklı değildir”

Kokunun doğal gaz olarak algılanıldığının ifade edildiği açıklamada, "Hissedilen koku doğal gaz kaynaklı değildir. 14 Mayıs 2020 tarihinde sabaha karşı acil müdahale 187 merkezine vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde koku ihbarı yapılması üzerine 24 saat esasına göre hizmet veren acil müdahale ekipleri bilgilendirilmiş, koku ihbarının yapıldığı bölgelere hızlı bir şekilde özel donanımlı doğal gaz kaçak tarama araçları ve ekipleri yönlendirilmiştir. İhbar gelen tüm cadde ve sokaklar tek tek titizlikle kontrol edilmiştir. Yapılan çalışmalar ve ihbar değerlendirmeleri sonucunda hissedilen kokunun, kaçak tarama araçlarından alınan veriler ve kokunun fiziksel tanımlar doğrultusunda, doğal gaz ile ilgisinin olmadığı anlaşılmış ve kayıt altına alınmıştır” açıklamasını yaptı.

Daha öncede yaşanmıştı, kaynağı bilinmiyor

Bu tür bir durumun Torbalı bölgesinde ilk defa yaşanmadığının belirtildiği açıklamada, "15 Haziran 2019 ve 07 Ocak 2020 tarihlerinde de aynı bölgeden yoğun şekilde sokakta doğal gaz kokusu ihbarları alınmış, yapılan kontrollerde kokunun kaynağının doğal gaz olmadığı anlaşılarak kayıt altına alınmıştır. Şirketimiz tarafından, Torbalı bölgesinde zaman zaman yaşanan bu durumun neden olduğu asılsız ihbarların önüne geçilmesi, vatandaşlarımızın yaşadığı korku ve paniğin önlenmesi, kokuya neden olan kaynağın tespit edilerek ortadan kaldırılması ve gerekli tedbirlerin alınması için ilgili kurumlara başvurular yapılmıştır" denildi.