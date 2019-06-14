Torbalı'dan Karaman'a kardeşlik köprüsü

İzmir'in Torbalı ilçesinin yeni kardeş kenti resmen Göktepe oldu. Karaman'ın Sarıveliler ilçesindeki Göktepe Belediyesi ile kardeş kent protokolünün önümüzdeki günlerde imzalanacağı öğrenildi.

Torbalı Belediyesi meclisi ile Göktepe Belediyesi meclisinde alınan karar ile iki şehrin kardeşliği meclisçe de tutanaklara işlendi. Meclis toplantısından sonra Göktepe Belediye Başkanı Mustafa Doğan, Torbalı'dan kendilerine hediye olarak gönderilen Torbalı Belediyesi logolu yağlıkları sırtlarına geçirdi. Kardeşliğin iki şehre hayırlı olmasını dileyen Doğan, Torbalı Belediyesi ile işbirliği içinde önemli işlere imza atacaklarını söyledi.

Her iki kentin yöneticileri de, önümüzdeki günlerde bir araya gelerek, Kardeş Kent Protokolü imzalayacak. Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, konuyla ilgili, "Anadolu'nun tam ortasında yer alan şirin bir kasaba ile kardeş kent olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İkili ilişkiler geliştirerek birbirimize hizmetler ve projeler alanında önemli katkılar sağlayacağımıza olan inancımız tam. Göktepe için belediye olarak çalışmalarımız ve projelerimiz olacaktır. İki kentin kardeşliği hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.