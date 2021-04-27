Torbalı'nın yeni başkanı Mithat Tekin oldu

CHP'li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un hayatını kaybetmesinin ardından gerçekleştirilen olağanüstü meclis toplantısında CHP'nin adayı Mithat Tekin üçüncü turda yeni başkan seçildi.

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesinde solunum rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Torbalı, yeni başkanını seçmek üzere Torbalı Kültür Merkezinde olağanüstü toplandı. Toplantı salonunda Uydur için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, merkezin çeşitli noktalarına “Büyük Başkanım, kalbimizdesin” yazılı afişler asıldı.

Meclis toplantısında, CHP'nin adayı Mithat Tekin olurken, Cumhur İttifakı'nın adayı ise Özgür Erman Çağlar oldu. Mecliste bir üyesi bulunan DEVA Partisi'nin oyunun da CHP'den yana olacağı öğrenildi. Torbalı Belediye Meclisinde CHP'nin 18, AK Parti'nin 10, MHP'nin 2, DEVA Partisi'nin bir meclis üyesi bulunurken, gizli yapılan oylamada üçüncü turda CHP'nin adayı Mithat Tekin başkan oldu. Toplantı sonunda belediye binasına gelen partililer tezahüratlar etti. Başkan seçilen Mithat Tekin, “Torbalı'ya layık olmaya çalışacağız. Torbalı'yı, merhum başkanımızın bıraktığı yerden onun projelerini aynen devam ettireceğiz. Allah utandırmasın, herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Mecliste gergin anlar

Seçimin ilk turunda Mithat Tekin 16, Özgür Erman Çağlar 15 oy aldı. ikinci turda Mithat Tekin 17, Özgür Erman Çağlar 14 oy aldı. Üçüncü turda ise Mithat Tekin 17, Özgür Erman Çağlar 13 oy aldı. Oylama sırasında AK Parti'li ve Cumhur İttifakı adayı Özgür Erman Çağlar, mecliste kabinlere telefonla girildiğini iddia ederek duruma tepki gösterdi. Çağlar, ikinci tur oy verim işlemi devam ederken CHP'lilerin kabine telefonla girdiği ve verilen oyların fotoğrafının çekildiğini öne sürdü.

Çağlar, “İnsanların özgürce verdiği oyların telefonla gösterilmesinin talep edildiğine dair ciddi duyumlar var. Meclis üyelerimiz bundan rahatsız. Bu konuda bir karar alın lütfen. Herkes oyunu yanındakine gösterecekse bu demokratik seçimi engeller” dedi.

Şerh düştüğünü ifade eden Çağlar, telefonla kabine girilmemesi noktasında tutanağa işlem yapılmasını önerdi. CHP'li Baytekin ise “Bizim böyle bir grup kararımız yok” diye konuştu.

Baytekin, iddiaları reddetti

Çağlar, “Baskıyla burada demokrasinin oluşma şansı yok. İnsanlar telefonla kabine sokuluyor. Böyle bir usul yok. Bu yarın dava konusu olur. Biz niye oturuyoruz burada demokrasi gerçekleşmeyecekse? Kimse burada ‘böyle bir kararımız yok' demesin. Bu tutanağa geçirilsin. Baskı unsuru oluyor. Şerhimi de söylüyorum, uyarıyorum. Telefonlarla kabine girilmesin” derken, CHP'li Baytekin, “Bize gelen böyle bir duyum yok. Bizim grubumuzun aldığı bir karar yok. Arkadaşlarımızın da böyle bir davranışı yok” ifadelerini kullandı.

“Davayı öyle de böyle de açacağım”

Çağlar daha sonra, “Arkadaşlarımızın 18-19 oy alma durumlar var, çoğunluktalar. Hepimiz telefonlarımızı bırakalım. Böyle giderse ben davayı açacağım öyle de böyle de açacağım. Kimseye hakkımı yedirmem. Cumhur İttifakı'nın hakkını yedirmem. Kabine telefonla girilecekse, o zaman bütün Cumhur İttifakı üyeleri de telefonla içeri girsin. Benim meclis üyelerimizden ricam, herkes girdiği sırada telefonla fotoğraf çeksin. Biz de telefonlarla içeriye girelim. İş mahkemeye taşındığında biz kabine telefonla girerek fotoğraf çekildiğini kanıtlamış olacağız. Ben kimsenin koltuğunda gözü olan bir insan değilim ama ben partimin kararını uyguluyorum ve hakkımızı koruyorum. Mithat ağabey benim büyüğüm, kazanırsa sarılır geçerim ama böyle olursa Mithat ağabey değil, kim olursa olsun yargıya taşırım” sözlerine yer verdi. CHP'li Baytekin de, “Telefonla kabine girmek onların kendi tercihi. Bizim grubumuzun böyle bir çabası da eylemi de yok. Biz Torbalı'nın hakkını savunmak için buradayız. Kazanılmış hakkın tescili için buradayız. Seçimin devamını talep ediyoruz” dedi.

Oturum başkanı Yıldız için “Fotoğrafa devam” iddiası

AK Parti'li Çağlar ayrıca oturumu yöneten CHP'li Yıldız'ı hedef alarak, “Vatandaşlardan yorumlar geliyor. Sizin telefonla konuşurken ‘fotoğrafa devam, benim istediğim oluyor' dediğinizi iletiyorlar” diye konuştu. Yıldız da, “Beni şu an zan altında bırakıyorsunuz, öyle bir ifadem olmadı” açıklamasında bulundu.