Torbalı'ya kapalı spor salonu yapılacak

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, belediye kültür sanat ve spor okulları öğrencileri ile motivasyon toplantılarına devam ediyor. Önceki gün halk oyunları grubu ile kahvaltıda buluşan Başkan Görmez, bu kez de basketbol kursu öğrencilerine kapalı spor salonu sözü verdi.

Torbalı Belediyesi Kültür Sanat ve Spor Okullarındaki basketbol grubunda 110'u lisanslı olmak üzere toplam 300 öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, milli takıma da atletizm, vücut geliştirme dallarında sporcu kazandırdıklarını belirterek şunları söyledi: "Spor, kültür, farklı sanat dallarına çocuklarımızı yönlendirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Biz İzmir'de genç nüfus oranının en yüksek olduğu ilçelerin başında geliyoruz. Ayrancılar'daki gençlik merkezimiz önemli bir eksikliği giderecek. Şimdi bütün aktivitelerin yapılacağı kapalı spor salonu projemiz var. Bunu gençlerimize müjdeliyorum” diye konuştu.

Sporcu ailelerine özel teşekkür

Toplantıya katılan sporcuların ailelerine de teşekkür eden Başkan Görmez, “Gençlerimizin hem bedenen, hem de ruhen gelişimi için spora çok büyük önem veriyoruz. Bunun en yakın şahidi de siz değerli öğrenci velilerimizsiniz. Belediyemiz bünyesinde açtığımız ücretsiz kurslarla binlerce genç ve çocuğumuza spor yapma imkânı sağlıyoruz. Gençlerimizin bu alanda gösterdiği başarıda bizler kadar siz değerli ailelerimizin ve eğitmenlerimizin de katkısı çok büyük. Ben buradan sizlere de çok teşekkür ediyorum. Gençlerimizin spor yapabilmeleri için bugüne kadar birçok yatırıma imza attık. Farklı mahallelerimizde 30'a yakın basketbol ve halı saha inşa ettik” dedi.

Torbalı Belediyesi Kültür Sanat ve Spor Okullarında 768'i lisanslı olmak üzere bin 700 kayıtlı sporcu bulunuyor.