Tören sanal, sevinç gerçek

Fakülte, meslek yüksekokulu ve enstitülerden bin 508 öğrenci, diplomalarını çevrimiçi törenle aldı. Bin 508 öğrenci, yeni yaşamlarına uğurlanırken çevrimiçi mezuniyet töreni, Yaşar Üniversitesi kanalında yayınlandı.

Tüm mezunlar adına, sembolik olarak Üniversite Birincisi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu Ahmet Gülseven ile Meslek Yüksekokulu birincisi Bilgisayar Programcılığı Bölümü mezunu Serkan Ergüven'e plaketleri, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde, Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı ile Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer tarafından verildi.

Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, çevrimiçi törende yaptığı konuşmada; 2020 yılı ile birlikte çok farklı bir döneme adım atıldığını belirterek, “Bu sürece ayak uydurmaya çalışırken bir yandan da hayatı ertelemeden yaşamımızı devam ettiriyoruz. Hayatınızda önemli bir yeri olan üniversite yaşamınızı da farklı bir mezuniyet heyecanıyla ve bugün alacağınız değerli diplomalar ile taçlandırıyorsunuz. Şunu unutmamalısınız ki çok hızla ilerleyen, muazzam değişimlerin yaşandığı bir döneme giriyoruz. Sevgili öğrencilerimiz; yalnızca değişimi kendi lehine kullananlar, başarıya ulaşabilirler. Fırsatları yakalamak için hep bir adım sonrasını düşünmeli, kendinizi sürekli geliştirmek için çabalamaya devam etmelisiniz. Üniversitemizde kazandığınız insan odaklılık, bilimsel yaklaşım, toplumsal sorumluluk, yenilikçilik ve uluslararasılaşma değerleri ile geleceğe güvenle bakmamızı sağlıyorsunuz” diye konuştu.

“Dijital dönüşüme hazırlıklıydık”

2013 yılında eğitimde gerçekleşebileceğini düşündükleri değişimlere adapte olmak için, Açık ve Uzaktan Öğrenme Merkezini hayata geçirdiklerini hatırlatan Yiğitbaşı, “Uzaktan eğitimi zaten özümsemiş ve eğitimin önemli bir parçası olarak görerek, gerekli tüm yatırımları da yapmıştık. Bu sebepledir ki pandeminin zorunlu kıldığı uzaktan eğitim sürecinde, hiçbir öğrencimiz mağdur olmamış ve tüm öğrencilerimiz eğitim haklarından faydalanmıştır. İçinden geçtiğimiz dönem, milli ve yerel değerlerle üretimin önemini de hatırlatmıştır. Ülkemizin tarım alanında kendi yeterliliğine ulaşması amacıyla bu yıl Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesini kurduk. Mezuniyet törenimizde, bu gelişmenin de heyecanını sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer de “Bugüne kadar tüm mezuniyet törenlerinde öğrencilerimiz ve ailelerini kampüste ağırladık ve mezuniyet törenimizi yüz yüze gerçekleştirdik. Ancak dünya çok değişik bir süreçten geçiyor. Tüm öğrencilerimizin, ailelerinin ve çalışanlarımızın, aslında tüm toplumun güvenliği ve sağlığı için bu mezuniyet törenimizi çevrimiçi olarak yapmaya karar verdik. Yaşar Üniversitesi, bu dijital dönüşüme hazırlıklıydı. Bizler çevrimiçi derslere çok rahatlıkla geçebildik. Bunda hem dijital altyapımızın güçlü olması hem de akademisyenlerimiz ile siz değerli öğrencilerimizin bu sürece çabuk adapte olmaları başarılı olmamızın en önemli unsuruydu. Bağımsız bir araştırma laboratuvarı olan Üniversite Araştırma Laboratuvarı'nın yaptığı araştırmaya göre de vakıf üniversiteleri arasında pandemi sürecinde uzaktan eğitimi en iyi yöneten ve yürüten üniversiteler arasında tepelerde yer aldık. Bu süreçte salgınla mücadeleye destek için öğrencilerimiz pek çok projede yer aldı, akademisyenlerimiz sağlık çalışanlarına ve salgınla mücadeleye destek amacıyla çeşitli üretimler ve etkinlikler gerçekleştirdi” diye konuştu.

Mezun olmadan kendi şirketini kurdu

Yaşar Üniversitesi'nin bu yılki birincisi Endüstri Mühendisliği Bölümünden Ahmet Gülseven oldu. Gülseven, yüzde 25 bursla kazandığı Yaşar Üniversitesinde, 6 ayda hazırlığı bitirdiğini, birinci sınıfta gösterdiği başarı ile de üniversitenin tanıdığı yüzde 100 akademik başarı bursunu kazanarak tam burslu olarak eğitim hayatını sürdürdüğünü anlattı. Eğitim hayatı boyunca bilgiye ve başarıya her zaman değer verildiğine tanıklık ettiğini vurgulayan Gülseven, “Son 1,5 yıl dönemde önemli bir fabrikada kısmi zamanlı olarak çalıştım. Bitirme projemi de bu fabrikada gerçekleştirdim. Ailem her zaman yanımda oldu ve okurken aile şirketimize de destek oluyordum. Daha mezun olmadan kuzenimle birlikte kendi şirketimizi kurduk. Akıllı yiyecek-içecek otomatları üzerine hizmet veren bir şirket. Yine yaşar Üniversitesinde kendi bölümümde ya da işletme mühendisliği alanında yüksek lisans yapmayı planlıyorum belki de yurtdışında iş yaşamımı sürdürebilirim” dedi.

Birincilikle girdi, birincilikle mezun oldu

Meslek Yüksekokulunu birincilikle kazanan Bilgisayar Programcılığı Bölümünden Serkan Ergüven, okulu da birincilikle bitirerek mezun oldu. Ergüven, bir sonraki hayalinin mühendis olmak olduğunu belirterek, “İlk adımı attım ve dikey geçiş sınavı ile bilgisayar ya da yazılım mühendisliğine girmek istiyorum. Yazılımı çok seviyorum, yaptığım her şeyin sonucunu anında görüyorum ve ne istersem düşüncelerimi aktarabiliyorum. Okulu birincilikle tam burslu olarak kazanmıştım. Seçimimdeki en büyük etken, diğer okullara göre akademik kadrosu, laboratuvar gibi imkanlarının güçlü olmasıydı. Bu başarıda ailem en büyük destekçim oldu” diye konuştu.