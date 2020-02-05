İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Toros Pazaryeri için kuralar çekildi

Konak Belediyesinin yapımını tamamladığı Toros Kapalı Pazaryerinde tezgâhlar bu cuma açılıyor.


Çok yakında resmi açılışı gerçekleşecek Toros Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesislerinde, pazarcı esnafı yerini açılıştan önce alıyor. Bölgeye can katacak, Toros ve civarındaki mahallelerin ihtiyacını karşılayacak çok yönlü tesisin pazaryerinde satış yapacak esnafın tezgâh yerleri yapılan kura çekimi ile belirlendi. Gültepe Semt Merkezinde gerçekleşen çekilişte 137 tezgâh yerinin sahipleri belli oldu. Kura çekimine İzmir Pazarcılar Esnafı Odası Başkanı Mahalle muhtarı ve oda yöneticileri, Konak Belediyesi Bürokratları ile pazarda satış yapacak esnaf katıldı.


Esnafın yüzü güldü


Çekiliş sonucu Pazar esnafının tezgâh yerleri belli olurken, cuma günleri tezgâh açacak olan Toros Pazaryeri esnafı, yağmurdan, kışın soğuğu ve yazın sıcağından korunabilecekleri; daha düzenli ve temiz bir alanda satış yapabilecekleri kapalı bir pazaryerine kavuştukları için mutluluk duyduklarını ifade etti.


Çok yönlü sosyal tesis


Toros Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisleri, çok yönlü kullanılacak bir hizmet binası olarak inşa edildi. 11 bin 500 metrekare alana kurulan tesisin altında iki katlı otopark, üstünde ise pazaryeri, semt merkezi, düğün ve nikâh salonu yer alıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.