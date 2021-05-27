"Torosların Kınalı Kuzuları" isimli kitap özel arşiv çalışmalarıyla raflarda

Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, "Torosların Kınalı Kuzuları" kitabında, 1911-1974 yıllarında Adana'nın Feke, Kozan, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerinden savaşlara katılıp şehit düşenlerin künyelerinin bölgeye özel arşiv çalışması ile bir araya getirildiğini ifade ederek, şehit torunu olarak vefa kitabı yayınladıklarını açıkladı.

MÜSİAD İzmir ve Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi Derneği Başkanı Bilal Saygılı, Türkiye Yazarlar Birliği İzmir Şube Başkanı Eğitimci-Yazar A. Levent Ertekin tarafından kaleme alınan “Torosların Kınalı Kuzuları” kitabının Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi Kültür Yayınlarından çıktığını dile getirdi.

Bilal Saygılı, kitapta 600 şehide yer verildiğini ifade ederek, "Eserde Adana ilinin Feke, Kozan, Saimbeyli, Tufanbeyli ilçelerini kapsayan 1911-1974 yıllarında Trablusgarp Savaşından Balkan Harbine, I. Dünya Savaşından İstiklal Harbine, Kore Savaşından Kıbrıs Barış Harekâtına katılan ve çeşitli cephelerde şehit olan yaklaşık 600 Kınalı Kuzuya künyeleriyle birlikte yer verildi. Bizler zor ve bir o kadar da değerli coğrafyanın çocuklarıyız. Bugün huzurlu, başımız dik şekilde bu topraklarda yaşıyorsak bu vatanımız için şehadete koşan kahramanlarımız sayesindedir. Bizler için her şehit ve gazimiz, istiklalimizin ve istikbalimizin sembolüdür. Onları hatırlamak bizler için kutlu bir vazifedir. Yeni nesiller aziz şehitlerimizin izini takip ederek köklerini hatırlayacak, vatanının ve toprağının bilincinde olacaktır" dedi.

Saygılı, "Saimbeyli eşrafından merhum Dişçi Hacı Ahmet Saygılı'nın torunu olarak ahde vefa duygusuyla ecdadımızdan bize miras kalan bu coğrafya için küçük bir katkıda bulunmak amacıyla kıymetli yazar Levent Ertekin'in katkılarıyla bu eseri yayına hazırladık. Eserde 1911-1974 yılları arasında Feke, Kozan, Saimbeyli ve Tufanbeyli bölgesinde vatanımız için şehadet şerbetini içen devletin askeri arşivlerinde yer almış aziz şehitlerimiz yer almaktadır. Bu vesile ile bize mukaddes vatanımızı emanet eden tüm şehitlerimizi, şükran, rahmet ve minnetle bir kez daha yâd ediyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun" şeklinde konuştu.

"Bu önemli çalışmamızı İstiklâl Marşımızın 100. yılına ithaf ettik"

Yazar Levent Ertekin de, kitabın kaleme alınmasında nirengi noktasının tarihsel sorumluluk ve vebal olduğunu belirterek, kitapta yer alan bilgilerin resmi kayıtlardan alındığını aktararak şunları söyledi:

"Bu önemli çalışmamızı İstiklâl Marşımızın 100. yılına ithaf ettik. İstiklâlimizi bugünlere taşıyan, vatanımız için Allah yolunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha yâd etmek istedik. Bizler bugünkü neslimize ve gelecek kuşaklara şehitlerimizi anlatmak, tarihle bağlarını kuvvetlendirmek için bu çalışmayı yaptık. Vatan için toprağa düşmüş o şanlı ecdada torunlarının Fatihalarla sunduğu bir buket olarak bu kitabı okuyucuya sunuyoruz."