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Trafoda çıkan yangın korkuttu

İzmir’in Aliağa ilçesi Yenişakran Dallas Mahallesi’nde sabah 10.

İzmir'in Aliağa ilçesi Yenişakran Dallas Mahallesi'nde sabah 10.30 sıralarında trafoda çıkan yangın korkuttu.


İzmir'in Aliağa ilçesi Yenişakran Dallas Mahallesi'nde sabah 10.30 sıralarında başlayan trafo yangını paniğe neden oldu. Mahalle sakinleri hemen itfaiyeyi aradı, itfaiye ekibi yoğun uğraşlar sonucu yangını söndürmeyi başardı. Yangın sırasında trafodan gelen patlama sesleri vatandaşları korkuttu. Öte yandan, yangın nedeniyle Yenişakran Dallas Mahallesi'nde elektrikler kesildi. Ekiplerin elektrik çalışmaları devam ediyor.

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