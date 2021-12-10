İhlas Haber Ajansı

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Trafoda elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

İzmir’in Torbalı ilçesinde bir trafoya girdiği iddia edilen kişi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir trafoya girdiği iddia edilen kişi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre olay Çarşamba günü akşam saatlerinde, Yeniköy-Özbey arasında bulunan Ada mevki'inde meydana geldi. İddiaya göre bölgede bulunan fabrikada elektrikler kesilince, trafoya gelen elektrik ustası ve fabrika yetkilileri, bir kişiyi yerde hareketsiz yatar halde buldu. Durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede C.U. olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemleri alındı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında C.U.'nun kablo hırsızlığı yapmak için trafoya girdiği öne sürüldü. C.U.'nun cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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