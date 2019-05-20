İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Traktör ile ağaç arasında kalarak can verdi

İzmir Tire’de meydana gelen kazada, traktör ile ağaç arasında kalan bir vatandaş hayatını kaybetti.

İzmir Tire'de meydana gelen kazada, traktör ile ağaç arasında kalan bir vatandaş hayatını kaybetti.


Akıllara durgunluk veren kaza öğle saatlerinde Tire Belevi Yolu üzerindeki Yuvalı mevkisinde meydana geldi. Ziraat işiyle uğraşan 63 yaşındaki Mustafa Arıcılar isimli bir çiftçi, kendine ait traktör ile bir tarlada ot biçmeye gitti. Mustafa Arıcılar, Yuvalı mevkisindeki bir tarlanın girişinde traktöründen indi ve kapalı olan demir giriş kapısını açmak istedi. Bu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle traktör hareket etmeye başladı ve Mustafa Arıcılar'ı da önüne alarak ağaca çarptı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri traktör ile ağaç arasında sıkışıp kalan Arıcılar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken olay yerine gelen talihsiz adamın yakınları büyük üzüntü yaşadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.