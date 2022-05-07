İhlas Haber Ajansı

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Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, kullandığı traktörün devrilmesiyle aracın altında kalan kişi, olay yerinde hayatını kaybetti.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kullandığı traktörün devrilmesiyle aracın altında kalan kişi, olay yerinde hayatını kaybetti.


Olay, Küre Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Güntekin (76) idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Traktörün sürücüsü Güntekin ise traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.


Talihsiz adamın cenazesi savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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