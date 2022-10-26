Traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

İzmir'in Kiraz ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün saat 19.00 sıralarında Kiraz ilçesi Tumbullar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Çolak (75) idaresindeki traktör, kasisten geçtiği sırada kontrolden çıkarak devrildi. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde devrilen traktörün altında kalan sürücü Mehmet Çolak'ın yaşamını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.