Traktörün tekerine sıkışan çocuğun inanılmaz kurtuluşunu baba anlattı

İzmir'in Tire ilçesinde devrilen traktörün arka tekerleği altında sıkışan ve inanılmaz bir şekilde kurtulan çocuk, İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesine sevk edilirken, çocuğun sıkıştığı anlardaki fotoğrafı gören herkes çocuğun nasıl kurtulduğunu konuştu. Olayın şaşkınlığını yaşayan Baba Hüseyin Ender, "İlk olarak kendi çabalarımızla kurtarmaya çalıştık; fakat çıkaramadık. Yapılan tetkikler sonucu kafasına 7 dikiş atıldı. Ayağında da hafif sıyrık var. Bir kaç gün daha hastanede kalacağız" dedi.

Tire ilçesi Çiniyeri Mahallesi'ndeki Gülyaka mevkisinde seyir halindeki 19 LL 235 plakalı traktör yoldan çıkarak devrildi. Kontrolden çıkarak devrilen traktördeki E.E. (20) kazada hafif yaralanırken, kardeşi V.E. (14) ise tekerleğin altında küçük bir boşlukta sıkıştı.

Ekipler gelene kadar kazma ve kürekle çıkarmaya çalıştılar

Kaza sonrası bölgeye hemen ekipler sevk edildi. Vatandaşlar önce, kazma-kürekler yardımıyla çocuğu bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hemen bir çalışma başlattı. Ekipler, canla ve başla mücadeleyle 14 yaşındaki çocuğu bulunduğu yerden güçlükle kurtarıldı. Çocuk ve ağabeyi, ilk olarak Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

O fotoğrafı görenler şaşırdı

Traktörü kullanan ağabey, durumu hafif olması nedeniyle hemen taburcu edildi. İnanılmaz bir şekilde kurtulan V.E.'nin kafasına ise 7 dikiş atıldı. 14 yaşındaki V.E.'nin vücudunda hafif sıyrıklar olduğu öğrenilirken, traktörün altındayken çekilen bir fotoğraf ise herkesin dikkatini çekti.

"İlk olarak kendi çabalarımızla kurtarmaya çalıştık"

V.E. daha sonrada İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesine sevk edilirken 14 yaşındaki çocuğun sağlık durumun iyiye gittiği öğrenildi. Baba Hüseyin Ender ise kazayla ilgili dehşet anlarını anlattı. Baba Ender, "Olayı duyar duymaz kazanın olduğu yere geldim. İlk olarak kendi çabalarımızla kurtarmaya çalıştık; fakat çıkaramadık. İzmir Büyükşehir Belediyesi AKS 110 ekiplerine haber verdik. Onların çalışmasıyla oğlumu traktörün altından çıkardık. İlk olarak Tire Devlet Hastanesine götürüldük. Daha sonra Behçet Uz Çocuk Hastanesine sevk etti oradaki doktorlar. Yapılan tetkikler sonucu kafasına 7 dikiş atıldı. Ayağında da hafif sıyrık var. Birkaç gün daha hastanede kalacağız" diye konuştu.