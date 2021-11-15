Traktörüyle can verdi

İzmir Torbalı’da traktör kullanıcısı, yokuş aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.
İzmir Torbalı'da traktör kullanıcısı, yokuş aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana geldi. Traktörü ile Sağlık mevkiinden Ahmetli Mahallesi'ne dönmek isteyen Hasan Şınığ, yol güzergahındaki yokuş alanda direksiyon hakimiyetini yitirdi. Devrilen traktörün altında kalan Hasan Şınığ'ın yardımına yoldan geçenler koştu. Şınığ, olay yerinde hayatını kaybetti. Şınığ, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.