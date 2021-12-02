Travel Turkey İzmir Fuarı 15'inci kez kapılarını açtı

Dünyanın dört bir yanından turizm profesyonellerini İzmir'de bir araya getiren Travel Turkey İzmir-15. Uluslararası Turizm Fuar ve Kongresi, bu yıl ilk defa TTI Outdoor-Kamp, Karavan, Outdoor ve Ekipmanları Fuarı'yla eş zamanlı kapılarını açtı. İzmir'in ve Türkiye'nin dünya turizminden hak ettiği payı alması için elbirliği ile çalışacakları mesajını veren Başkan Tunç Soyer, “Biz varız ve dünyadan payımızı almak için kararlıyız” derken, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, “Dünyada iki yıldır turizm fuarı yapılmıyor; ama Türk insanı İzmir'den, kültüründen, tarihinden, dinamizminden dünyaya turizmde iddiası olduğunu bu fuarla birlikte bir kez daha haykırıyor" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 15'inci Travel Turkey İzmir-Uluslararası Turizm Fuar ve Kongresi, Fuar İzmir'de açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı himayesinde, İzmir Ticaret Odası, TÜRSAB, TÜROFED, İzmir Vakfı desteği ile İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık tarafından organize edilen fuar, bu yıl bünyesine TTI Outdoor – Kamp, Karavan, Outdoor ve Ekipmanları Fuarı'nı da ekledi. Fuar, Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen turizm paydaşlarını İzmir'de buluşturdu. 2-4 Aralık 2021 tarihleri arasında 22 il ve 5 ülkeden 500 katılımcıyı 58 ülkeden gelen ziyaretçilerle bir araya getirecek fuarda dünya turizm trendleri ve Türkiye'nin tarihi ve kültürel değerleri tanıtılacak.

“El birliği ile başaracağız”

Fuarın açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye'nin ve İzmir'in turizm potansiyeline dikkat çekti. Soyer, "Daha geçen hafta Dikili'de bir mağarada elde edilen bulgular nedeniyle ezberimiz şaştı. 8 bin 500 yıllık bir tarihten bahsederken şimdi 14 bin yıllık tarihten bahsetmeye başlayacağız. Gerçekten iklimiyle, tarihsel birikimiyle olağanüstü bir coğrafyada yaşıyoruz. Aslında bütün bu potansiyelin bize bahşettiği imkanlarla uyumlu bir pay elde etmiyoruz. Bunun peşindeyiz. Çok daha fazlasını hak ediyoruz ve el birliğiyle başaracağız. Pandemi sonrası düzenlediğimiz bu fuarla birlikte İzmir'den ve Türkiye'den bütün dünyaya 'Biz varız ve dünyadan turizm payımızı almak için kararlıyız' diyoruz" ifadesini kullandı.

“Turizmde ortak aklı uyum ve dayanışmayı başarmak mecburiyetindeyiz”

Kentin turizm potansiyelini artırmada ortak akıl ve uyumun önemine işaret eden Başkan Soyer, “Tüm paydaşlarımızla hep beraber buradayız. Bu çok anlamlı bir buluşma ve değerli; çünkü ancak el ele verip bu sinerji ortaya çıktığı takdirde sonuç alınabiliyor. Biz bunu başarmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Turizmde ortak aklı uyum ve dayanışmayı her zamankinden çok daha fazla başarmak mecburiyetindeyiz. Berlin, Moskova karşılaştırılması yapıldı. Aslında biz hepsinden önce bugün bu fuarı yaparak öncülük etmiş oluyoruz. Bütün dünyaya bugün 'biz varız ve çok daha iyisini birlikte başaracağız' mesajını İzmir'den vermiş oluyoruz" dedi.

“Türk insanı İzmir'den turizmde iddiasını haykırıyor”

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da, “Dünyada iki yıldır turizm fuarı yapılmıyor; ama Türk insanı İzmir'den, kültüründen, tarihinden, dinamizminden dünyaya turizmde iddiası olduğunu bu fuarla birlikte bir kez daha haykırıyor. Dolayısıyla bu fuara emeği geçenleri alkışlıyorum" diye konuştu.

“Bu fuar korona virüsün uzaklaşacağının göstergesidir”

İzmir Valisi Yavuz Selim Koşger ise “2022'de İzmir'de olduğu gibi tüm destinasyonlarda turizm yeniden canlanır ve hak ettiği noktaya gelir. Türkiye ve İzmir'in turizmde hak ettiği noktada olmadığını hep ifade ediyoruz. Bunun için hep birlikte, tüm bileşenlerin birliktelik sergileyerek ülkemizi hak ettiği noktaya taşıyacağına inanıyorum" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da, tüm dünyanın zorlu geçirdiği pandemi döneminin ardından turizmin yeniden toparlanma arayışında olduğuna dikkat çekerek, insanların pandeminin etkisiyle turizm anlayışını değiştirmeye başladığını kaydetti.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Gürkan, "Biz belediyecilikte de kent yaşamında da kurtuluşun başkenti İzmir'i ve çok sevgili dostun Tunç Soyer'i bir kutup yıldızı olarak görüyoruz. İzmir ile Edirne bir anlamda özdeş kentler. Yaşamıyla kültürüyle, tarihiyle, geçmişiyle ve geleceğiyle” ifadelerini kullandı.

“İnsan üstü mücadele verdik”

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ise “İki yılda turizm sektörünün ayakta kalabilmesi için insan üstü bir mücadele verdik, vermeye de devam ediyoruz. Pandemi öncesini hepimiz biliyoruz. Burada pandemi sonrasını yeniden inşa ediyoruz. Bunun heyecanı içindeyiz. Turizmde kaldığımız yerden başlanmayacağını, eski usullerin işe yaramayacağını biliyoruz. Travel Turkey Fuarı'nda İzmir'in ortak aklı olarak büyütmeyi ve güçlenmeyi başarıyoruz. Önümüzdeki dönemde artık yepyeni kurallar karşımıza çıkacak. Fuarımızda Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri görmek ve geleceğe ilişkin çalışmalarımızı hızlandırmak için fırsatlar yakalayacağımıza inanıyorum” dedi.

İzmir turizmin başkenti olacak potansiyele sahip

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Fuarımızın, dünyanın dört bir yanındaki destinasyonların yer aldığı bir etkinlik haline gelmesinin, turizm profesyonelleri için vazgeçilmez kabul edilmesinin, kısacası kendi kabuğunu kırmasının ve dünyanın en önemli turizm fuarları arasına girmesinin zamanı geldi. Bunun için de uluslararası katılımı ve alım heyetlerini artıracak çalışmalara odaklanmalıyız. İzmir, kaliteli ve üst segment turizmin de, butik turizmin de, dijital göçebelerin de, nitelikli kültür turizmi ve sürdürülebilir turizmin de, yeşil ve dijital ekonomilerin de başkenti olacak potansiyele sahip. İşte bu nedenle, Travel Turkey İzmir Fuarımız ile birlikte değerli bir fuarın daha açılışını gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

2022'de ilk kruvaziyer geliyor

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk ise, “İzmir Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla 2022 yılının ilk nisan ayında ilk kruvaziyer gemimiz İzmir'e demir atacak. Bundan önce 600 bine çıkan kruvaziyer turist rakamı tekrar İzmir'de olması gerektiği yere ulaşır. Artık bu saatten sonra ucuz ülke olmak yerine daha nitelikli turiste hizmet edebilecek bir noktaya gelmiş olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için döviz kurundaki dalgalanmanın önlenmesi gerekiyor” diye konuştu.

Kimler katıldı?

Fuar İzmir B Holü'nde düzenlenen açılış törenine ev sahibi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Bilim Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Faruk Özlü, İzmir Valisi Yavuz Selim Koşger, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Onur Konuğu İl Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, milletvekilleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden gelen belediye başkanları, İzmir ilçe belediye başkanları, diplomatik temsilciler, oda ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve çok sayıda turizmci katıldı.

İki fuar bir arada

2-4 Aralık 2021 tarihleri arasında profesyonel ziyaretçiye açık düzenlenen 15. Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı, son gününde halka açık olarak misafirlerini ağırlayacak. TTI Outdoor Kamp, Karavan, Tekne, Outdoor ve Ekipmanları Fuarı ise, 2-5 Aralık tarihlerinde halka açık ve ücretsiz olacak.