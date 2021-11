"Travel Turkey İzmir Fuarı" başlıyor

Türk fuarcılığının başkenti İzmir, 2-4 Aralık tarihleri arasında dünyanın dört bir yanından turizm profesyonellerini Travel Turkey İzmir Fuarı ve Kongresi'nde bir araya getirecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye ve dünya turizmini 15. kez İzmir'de buluşturacak olmanın heyecanını taşıdıklarını belirterek, "Tüm Türkiye'ye ve dünyaya ilham verecek fuarımızın turizm sektörüne güç katacağına ve 2022 yılı turizmi için yol haritası çizerek dünyada ses getireceğine inanıyorum" dedi.

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen turizm sektörü temsilcileri, 2-4 Aralık tarihleri arasında Fuar İzmir'de düzenlenecek Travel Turkey İzmir Fuar ve Kongresi'nde bir araya gelecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret

Bakanlığı himayelerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İzmir Ticaret Odası, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), İzmir Vakfı desteği ile İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri (İZFAŞ) ve TÜRSAB Fuarcılık tarafından bu yıl 15.'si düzenlenecek fuar, 22 il ve 5 ülkeden 500 katılımcıyı 58 ülkeden gelen ziyaretçilerle buluşturacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Fuarın, İzmir ve Türkiye için bir dönüm noktası olacağını düşünüyorum. Fuarda turizm sektörüne heyecan katacak yeni kavramlar, özel etkinlikler ile birçok ilki yaşayacağız. Her geçen gün büyüyen ve gelişen turizm fuarımızın tüm Türkiye'ye ve dünyaya ilham vereceğine, turizm sektörüne güç katacağına, 2022 yılı turizmi için yol haritası çizerek dünyada ses getireceğine inanıyorum" diye konuştu.

Hibrit fuar

Bu yıl hibrit fuar olarak düzenleyecekleri Travel Turkey İzmir Fuarı'nda yine pek çok yeniliğe imza atacak olmanın heyecanını taşıdıklarını belirten Başkan Soyer, "2022 yılına verimli bir başlangıç yapmak isteyen sektör temsilcileri, turizmde yeni fırsatların tanıtılacağı fuarımızda buluşacak. Türkiye ve dünya turizmini İzmir'de buluşturacak olmanın heyecanını taşıyoruz. Turizm sektörü ve fuarlarımız hızla dijitalleşiyor. 14.'sünü dijital olarak yaptığımız Travel Turkey Dijital Fuarımız, aynı zamanda Türkiye'nin de ilk sanal fuarıydı. 2021 yılının başında pandeminin olumsuz etkisine rağmen sektöre can suyu olan, yeni dönemin turizm rotasını çizen ve oldukça başarılı geçen fuarımızın sınırlarını genişletmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl Travel Turkey İzmir Fuarı'nı hibrit fuar olarak düzenliyoruz. Fuara gelemeyen satın almacılar ile katılımcıları online platformda buluşturacağız" ifadelerini kullandı.

"İzmir turizmini dünyaya anlatma fırsatı bulacağız"

İzmir'in turizm potansiyelini artırmak için şehrin paydaşlarıyla birlikte ortak akılla İzmir Turizm Stratejisi ve Eylem Planı'nı hazırladıklarını, bu stratejinin “dünya uygarlıklarına yön veren pek çok kavram, düşünce ve yaklaşımın İzmir'den dünyaya taşınması” fikrinden hareket ettiğini açıklayan Başkan Soyer, "15. Travel Turkey İzmir Fuar'ı ile birlikte bu stratejiyi tüm dünyaya duyurmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda İzmir'deki turizm faaliyetlerini öne çıkaracak, İzmir'in tarih, kültür ve gastronomi değerlerini ziyaretçilerle buluşturacağız. Fuar, pandeminin ardından dünya seyahat trendlerinin daha butik, daha özgün ve daha özgür bir algıya dönüşmesinde bir fırsat sağlyacak. Tüm çabamız İzmir'de turizm sektörünü, pandemi sürecinin neden olduğu olumsuz etkilerden bir an evvel kurtarmak ve İzmir'i pandemi sonrasında bir adım öteye taşıyabilmek. Çok iyi biliyorum ki dünyanın her yerinden gelecek turistler için İzmir güvenilir, temiz bir şehir ve bunun üzerine titriyoruz. En önemli değerimizin bu olduğuna inanıyoruz. Bu güveni vermek için her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bu fuarla İzmir'in tarihsel karakterinden beslenerek İzmir'in ve ülkemizin turizmine çok daha büyük katkılar sunmayı hedefliyoruz. Hedefimiz İzmir'in dünya turizminde öncelikli tercih edilen şehirlerden biri olması" dedi.

Alternatif turizm tutkunları için yeni fuar

15. Travel Turkey İzmir Fuarı ile eş zamanlı bu yıl ilk kez TTI Outdoor Kamp, Karavan, Tekne, Outdoor ve Ekipmanları Fuarı da düzenleyeceklerini söyleyen Başkan Soyer, şunları söyledi:

"Halka açık olacak olan bu fuarımız 2-5 Aralık tarihleri arasında doğayla iç içe olma isteğini yaşam tarzı haline getiren tüm alternatif turizm tutkunlarının ihtiyaçlarına cevap verecek. Fuarda, Ege Bölgesinin doğa ile uyumlu yaşam tarzını sergilerken, son zamanlarda yoğun ilgi gören doğaya dönüş kavramı da ele alınacak. Bu fuarımızı da İzmir'i doğayla uyumlu yaşamın öncü şehri yapma hedefimizin de bir parçası olarak görüyoruz."

15. Travel Turkey İzmir Fuarı'na özel sergi ve etkinlikler

Dünya turizm sektörünün profesyonellerini İzmir'de buluşturacak 15. Travel Turkey İzmir Fuarı'nda "Şanlıurfa Haleplibahçe Mozaik Sergisi" fuara gelen ziyaretçilere görsel bir şölen sunacak. 1938-1980 yılları arasında üretilen klasik otomobiller otomobil hayranlarının beğenisine sunulacak. Türkiye'nin renklerini en iyi şekilde anlatan kitre bebeklerin yer aldığı "Kitre Bebek-Anadolu'nun Dili Türkiye'nin Renkleri Sergisi", ilk kez Travel Turkey İzmir Fuarı'nda sergilenecek. Turizmde dijital dönüşüm, online dağıtım ve yeni pazarlara açılma stratejileri, oteller için global ödeme platformları, büyüyen platformlarda online platformların gücü, şehir otellerinde pratik otel yönetimi, havayollarında dijitalleşme ve yeni trendler, veriyi gelire dönüştürme teknikleri gibi konular "TTI Tech Stage" alanında ele alınacak. Böylelikle sektör temsilcileri dijital turizmde dünyadaki gelişmelerden haberdar olacak.

İlk 2 gün profesyonel ziyaretçiye açık olan Travel Turkey İzmir Fuarı, son gün halka açık olacak. Fuar 10.00 ile 18.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.