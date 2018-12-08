Travel Turkey İzmir'de Sultan Kösen sürprizi

Dünyanın en uzun boylu insanı olan Kösen, memleketi olan Mardin'in Derik ilçesinin standında hayranlarıyla buluştu.

Guinness Rekorlar Kitabı'na göre 2 metre 51 cmlik boyuyla dünyanın yaşayan en uzun boylu insanı olan Sultan Kösen, Travel Turkey İzmir'de açılan Derik Stadı'nda hayranlarıyla bir araya geldi. Aslen Mardin Derikli olan Kösen, memleketinin standını fuarda yalnız bırakmazken, dünyanın en uzun boylu insanını gören vatandaşlar fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Kendisini kültür elçisi olarak nitelendiren Kösen, “Mardin'i İzmir'e taşıdık. Derik'in stadından olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu tarz tanıtımlara her zaman katılmaya çalışıyorum. İki gündür burada olmama rağmen güzel dostluklar edindim. Türkiye'de İstanbul'dan sonra görülmesi gereken ikinci şehir Mardin'dir. Yurt dışına gittiğimde de bunu hep söylüyorum. Ülke kültürüne en ufak bir katkım olursa ne mutlu bana. Kendimi kültür elçisi olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

Derik zeytin piyasasında iddialı

Derik Kaymakamı Hakan Kafkas ise Mardin'in ve Derik'in mutlaka görülmesi gerektiğini belirtti. Kafkas, “Derik'i tanıtmak için bu fuar güzel bir araç oldu. Derik'in bilinmeyen değerlerini bu fuarda tanıtmak istedik. Yolu hiç oraya düşmemiz vatandaşlarımıza mutlaka Mardin'e ve Derik'e gelmelerini tavsiye ederim. Oranın halkıyla, halkın misafirperverliğiyle tanışsınlar. Öte yandan Derik halhal zeytinini burada insanlarımıza tanıtmak için de buradayız. Zeytin piyasasında biz de iddialıyız. Derik zeytinimiz önemli bir marka” dedi.

Şehit kaymakam unutulmuyor

2016 yılında terör örgütü PKK tarafından makamına yapılan bombalı saldırı sonucunda şehit olan Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün hayallerini gerçekleştirmek için çalıştıklarını belirten Kafkas, “Bizden önce görev yapan Şehit Kaymakamımız Muhammed Fatih Safitürk'ün çok güzel projeleri vardı. Sayın valimizle beraber şehit kaymakamımızın hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu tarz fuarlara daha çok katılmaya gayret edeceğiz. Hem zeytinimizi tanıtacağız hem de kaymakamımızın projelerini yerine getirmeye çalışacağız” diye konuştu.

İzmir Mardin Derikliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mümtaz Necimoğlu ise Derik zeytininin daha fazla tanınması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.