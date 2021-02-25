Travel Turkey'de Bayraklı Belediyesi farkı

Travel Turkey Fuarında Bayraklı Belediyesi projeleriyle fark oluşturacak. Bugün başlayan ve 27 Şubat tarihine kadar açık kalacak fuar, ‘ttidigital.izfas.com.tr' internet adresinden ziyaret edilebilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde dijital altyapı ile sadece sanal olarak düzenlenecek ve dünya çapındaki dijital fuarlar arasındaki yerini alacak 14. Travel Turkey, pandemi koşulları ve sektör talebi nedeniyle bu yıl internet üzerinden gerçekleştiriliyor. Bayraklı Belediyesi de turizmin kalbinin attığı fuarda yerini alarak kültür, turizm faaliyetleri ile bu kapsamdaki projelerini tanıtıyor.

“ttidigital.izfas.com.tr” internet sitesi üzerinden gezilebilen dijital Bayraklı Belediyesi standında belediye etkinlikleri ve projeleri yer alıyor. İzmir Sokakları bölümünde Bayraklı tanıtım videosuyla açılan internet ortamındaki standın bulunduğu ana sayfada 360 derece sanal turla içeriklere ulaşılabiliyor. Fuar kapsamında Smyrna Höyüğü de 360 derece sanal gezinti videosu ile ziyaret edilebiliyor. Ayrıca ‘Dünya Çocuk Ve Gençlik Kenti Bayraklı' vizyon projesi ile evlerinde bilgisayar ve interneti olmayan çocuklar için hayata geçirilen TV BEK projesi, çocuklara ve yetişkinlere yönelik spor kursları, kültür sanat etkinlikleri ve ulusal bayram kutlamaları ile ücretsiz sağlık hizmeti çalışmaları çeşitli görsellerle ziyaretçilere sunuluyor.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, salgın dolayısıyla bu yıl internet üzerinden gerçekleştirilen fuarda herkesi Bayraklı Belediyesi standını ziyaret etmeye davet etti. Sandal, “Umuyoruz; sağlıklı güzel günlerde yeniden salonlarda binlerce ziyaretçiyle fuarlar düzenler ve bir araya geliriz” diye konuştu.