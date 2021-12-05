kez kapılarını açan Travel Turkey'de, Buca Belediyesi standı büyük ilgi gördü. Belediye, 2-4 Aralık tarihlerinde düzenlenen fuarda, tarihi ve kültürel tüm güzelliklerini ziyaretçilerine sergiledi.

Türkiye'nin en büyük turizm platformu olan 15. Travel Turkey İzmir Fuarı, bu yıl da sektörün önde gelen profesyonellerini bir araya getirdi. Fuar İzmir'de gerçekleştirilen Travel Turkey'de, Buca Belediyesi de kentin eşsiz tarihi ve kültürel dokusunu ziyaretçilerine tanıttı. Fuarın A holünde hazırlanan İzmir Sokakları adlı özel bölümde yerini alan Buca Belediyesinin standı, ziyaretçilerin ilgisiyle karşılaştı.

Halk oyunları gösterileri renk kattı

Stantta yer alan kentin önemli değerlerinden Atatürk maskı, Kızılçullu su kemerleri, tarihi Yaylacık ve Dumlupınar sokakları, Levanten evleri, köşkleri, Protestan Baptist Kilisesi, Mevlana heykeli gibi tarihi ve kültürel değerler ziyaretçilere keyifli dakikalar yaşattı. Halk oyunları gösterileriyle renklenen Buca Belediyesi standında, vatandaşlara magnet, kolonya ve tohumlu kalem dağıtıldı. Ayrıca, Dünya Madenciler Günü kapsamında stantta kurulan “Maden Emekçileri” temalı sergi ile günün anısına hazırlanan özel video ziyaretçilere duygusal anlar yaşattı.