Travel Turkey'de Çeşme'ye yoğun ilgi

kez kapılarını açarken, Çeşme ve Çeşme'deki turistik otellerin stantlarına fuar ziyaretçileri tarafından yoğun ilgi vardı.

Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarı, kapılarını 13. kez dünya turizmine açtı. Dünyanın dört bir yanından 43 ülkeden bin 284 firmanın katıldığı fuarda, firmaların yanı sıra belediyelerde yerini aldı.

Alaçatı'nın sokaklarını ve plajlarının incecik kumlarını standına taşıyan Çeşme, ünlü Çeşme mandalinası, Çeşme limonu, zeytin ağaçlarını ve Alaçatı sokaklarını renklendiren begonvilleri ile turizm fuarında dikkat çekti.

Çeşme Sarı Zeybek Dans ve Sahne Sanatları Derneği halk oyunları ekibinin davul zurna eşliğinde, gün boyunca belirli aralıklarla yaptığı zeybek gösterisi de fuar ziyaretçilerinden ilgi gördü.

Çeşme'nin turistik otelleri kokteyl verdi

Öte yandan, Travel Turkey'de stant açan Çeşme'nin turistik otelleri de, fuarda verdikleri kokteyllerle ziyaretçilerini ağırladı. Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü de otellerin kokteyllerine katılarak, Çeşme esnafı adına destek verdi.

Köfüncü, "Ben de 2 bin esnafımı temsilen buradayım. Stantları geziyorum; ayrıca Sakız Adası ile olan bağlantılarımızdan dolayı onlara da destek vermeye geldim" dedi.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkan Yardımcısı Orhan Belge de, "Fuarın açılışından bu yana yoğun görüşmelerimiz oldu. Bazı acentelerle kontratlarımızı imzaladık. Bu arada, daha önce hiç karşılaşmadığımız alt acentelerle de karşılaştık. Onlarla da verimli görüşmelerimiz oldu. Dijital tanıtımlar da önemli; ama fuarlardaki sıcak hava, hala geçerliliğini koruyor. Bundan sonra da devam etmeli. Yabancı ve iç pazarda kontratlarımızı imzalamaya devam ediyoruz. İki gündür standımız neredeyse hiç boş kalmadı. Bu da stant açmakla ne kadar doğru karar verdiğimizi gösteriyor. Stantta birebir görüşmeleri daha rahat yapabiliyorsunuz. Daha önce hiç karşılaşmadığımız misafir portföyü ile burada karşılaştık. Onlar için ne yapabileceğimiz ile ilgili çalışmalara başladık" diyerek fuardan duydukları memnuniyeti anlattı.