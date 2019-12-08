İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Travel Turkey'de Menderes standına yoğun ilgi

13.

Travel Turkey Fuarı'nda yer alan Menderes Belediyesi standında ilçeye özgü ürünler sergilendi, katılımcılardan büyük beğeni topladı.



Menderes Belediyesi, Travel Turkey İzmir Fuarı'nda ilçeye özgü çeşitli ürünler fuar ziyaretçileriyle buluşturuldu. Fuar için özel hazırlanan 'İzmir Sokakları Özel Alanı'nda ziyaretçilerini ağırlayan Menderes Belediyesi, ilçeye özgü ürünlerinin yanı sıra tarihsel, turistik ve kültürel alanların da tanıtımını gerçekleştirdi. Geleneksel Gümüldür Özdere Mandalina Festivali'nin maskotları Mandi ve Mandila da fuar süresince çeşitli sürprizlerle katılımcılarla bir araya geldi.



Tanıtım çalışmaları sürecek


Tanıtım çalışmalarını önemsediklerini kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Tarihi yönü, turizm potansiyeli ve kültür değerleriyle dikkat çeken ilçemizi dünyaya tanıtmak adına gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızda Fuar İzmir'de düzenlenen Travel Turkey İzmir Fuarı'na katılım sağladık. 5-7 Aralık tarihlerinde gerçekleşen fuarda Menderes'imizin tüm güzelliklerini ziyaretçilerle buluşturduk. Binlerce ziyaretçiyi ağırladığımız fuarda çok olumlu geri dönüşler aldık. İlçemizin tanıtımı adına çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.