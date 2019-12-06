Travel Turkey'de üzüm kokan stant

Turizm sektörünün en büyük fuarlarından olan Travel Turkey'de, en dikkat çekici stantlardan biri Buca Belediyesi olurken, Buca'nın turistik değerleri ve kentin sembolü olan üzümlerinin tanıtıldığı stant ziyaretçilerin akınına uğradı.

Bu yıl 13'üncü kez kapılarını açan Travel Turkey İzmir Turizm Fuarında, Buca Belediyesi fuar hollerini de üzüm kokan semte dönüştürdü. Fuarın A holünde hazırlanan İzmir Sokakları adlı özel bölümde yerini alan Buca Belediyesi, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Titiz çalışmalarla tasarlanan stantta, kentin en önemli turistik değerlerinden Atatürk Maskı, Kızılçullu Sulama Kemerleri, Dumlupınar'ın tarihi evleri ve sokakları, Levanten kültürüne ait eserleri, izcilik ve doğa sporları merkezi Dere Cafe, Tünektepe Mevlana heykeli tanıtıldı. Turistik yerlerinin yanı sıra geçmiş yıllarda Türkiye'nin en iyi sultani üzümlerinin yetiştiği Buca bağcılığı ve Buca üzümleri ziyaretçilerinin ilgisini çekti. Standa gelen konuklara Buca Belediyesi bağlarında üretilen üzümleri ikram eden Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, "Bir dönemler ‘üzüm kokan semt' olarak bilinen Buca'da bu değeri yaşatmak aynı zamanda bir kültürü de yaşatmak demektir. Buca'nın tamamına yakını, yaklaşık 100 yıl önce üzüm bağlarıyla doluydu. Bu anıları ve üzümümüzün lezzetini fuarda paylaşmak için bizler için ayrıca keyif verici. Buca Belediyesi'ne ait 13 dönümlük bir bağımız var. Bu bağlarda organik, hiçbir şekilde ilaçlama yapılmadan üzümler yetiştiriyoruz. Üzümlerimizi de burada yurt dışından ve yurt için ziyaretçilerimize hediye ediyoruz" dedi.

Kılıç, şöyle devam etti:

"Buca'nın bağlarını yeniden canlandırmak için belediye olarak ön ayak olduk. Özellikle köylülerimizi bu konuda teşvik ederek Buca'nın eski üzüm kültürünü geri kazandırmayı düşünüyoruz. Her sene yapmış olduğumuz bağ bozumu etkinliklerine olan ilgi her yıl katlanarak artıyor. Köylülerimizin yeniden bağlar kurmasını sağlamak için teşvik çalışmalarını yapıyoruz. Eğer bu toprakların değerini yeniden gün yüzüne çıkarabilirsek, Buca'yı yeniden üzümün başkenti yapabiliriz."