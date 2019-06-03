Tren Beach Club'ta bayram sürprizleri

Ege'nin tatil cenneti Çeşme'nin gözde mekanı Ayayorgi Koyu'ndaki Tren Beach Club, bayramda ünlü sanatçıları ağırlayacak.

2 bin kişilik 'happy hour' partileriyle dikkat çeken Tren Beach Club, deniziyle ünlü Ayayorgi Koyu'ndaki konserleriyle tatilcilerin yine ilk tercihi olacak. Birbirinden farklı tarzlarda müzik rüzgarı estirecek olan Tren Beach Club'ta 5 Haziran Çarşamba Demet Akalın ve Derya Uluğ, 6 Haziran Perşembe Yasin Keleş ve İdo Tatlıses, 7 Haziran Cuma Berkay, 8 Haziran Cumartesi Simge Sağın ve Cemre Burak sahneye çıkacak. Bayram haftası boyunca devam edecek sürprizler gündüzleri 'happy hour' parti, geceleri ise club ile müzikseverleri coşturacak.