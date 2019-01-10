Trendeki kaçak yolcu Tarçın'a yeni yuva

Denizli'den yola çıkarak sahibinden habersiz Selçuk ilçesinde trenden inen sevimli kedi Tarçın'a makinistler sahip çıktı. Denizli, Aydın derken uzun süren tren yolculukları sonrası Tarçın, Selçuk'ta yeni bir yuvaya kavuştu.

Geçtiğimiz haftalarda Denizli-İzmir seferini yapan bir trende sahibiyle seyahat eden kedi, Selçuk İstasyonunda trenden indi. Sahibinden ayrılan kedi başıboş dolanırken gardaki görevli personel tarafından fark edildi. Tarçın adı verilen sevimli kedi, bir kaç gün sonra Denizli yönüne giden trene binerek Selçuk'tan ayrıldı. Trende yolcuların ve personelin ilgi odağı haline gelen Tarçın, oradan da Aydın'ın Nazilli ilçesine ulaştı. Burada bir makinist tarafından sahiplenilen Tarçın, evdeki diğer kedi ile anlaşamayınca tekrar Selçuk'a gönderildi. Burada görevli Yasin Özkan sevimli kediyi sahiplenmek istedi. Sosyal medyada da fenomen olan Tarçın'ın gerçek sahibi Denizli'de ortaya çıktı. Karşılıklı yapılan görüşme sonucu Tarçın'ın, Özkan Ailesi'nde kalmasına karar verildi.