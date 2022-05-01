Trenle traktör çarpıştı: 1 ölü

İzmir’in Ödemiş ilçesinde trenle traktörün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde trenle traktörün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Kaza, İzmir'in Ödemiş ilçesi Üç Eylül Mahallesi Çınarlıkuyu mevkiinde meydana geldi. Ödemiş-İzmir seferini yapan yolcu treniyle Hasan Hüseyin Arıcı yönetimindeki 20 SV 678 plakalı traktör çarpıştı. Kaza neticesinde traktör sürücüsü Arıcı kaza yerinde yaşamını yitirdi. Traktör sürücüsü Arıcı'nın kontrolsüz geçitten geçmeye çalıştığı sırada kazanın meydana geldiği bildirildi.