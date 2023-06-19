Troy Selim Şav, P. Karşıyaka Yolunda

Efes'in ardından ikinci sırada tamamlayan P. Karşıyaka, Manisa BBSK forması giyen Troy Selim Şav ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 4. sırada tamamlayan P. Karşıyaka, play-off çeyrek finalinde Bursaspor'u, yarı finalde Türk Telekom'u eledi ve finale yükselme başarısı gösterdi. Final etabında A. Efes'le eşleşen yeşil-kırmızılılar rakibine üç maçta da kaybetti ve sezonu ikincilikle tamamladı. Kaf-Kaf, ara vermeden yeni sezon planlamalarına ve hazırlıklarına başladı. İzmir ekibi geçtiğimiz sezon Manisa BBSK forması giyen ve pivot mevkiinde oynayan Troy Selim Şav ile prensip anlaşmasına varılırken resmi adımların ise önümüzdeki günlerde atılacağı öğrenildi.

Öte yandan 25 yaşındaki pivot, bu sezon Manisa BBSK formasıyla 29 maça çıktı ve 5.5 sayı, 3.8 ribaunt ortalamasını yakaladı.