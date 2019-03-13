TRT İzmir Radyosu, Ersoy'u şiirlerinden bestelenen şarkılarıyla andı

TRT İzmir Radyosu, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde anma etkinliği düzenlendi. Programda, ünlü şairin şiirlerinden bestelenen şarkılar söylendi.

Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü ve İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümünde nedeniyle TRT İzmir Radyosu tarafından bir program düzenlendi. Düzenlenen anma etkinliği büyük ilgi gördü.

TRT sanatçıları tarafından seslendirilen, TRT İzmir Radyosu koro şefi Tunca Yüksel yönetilen şarkılar, büyük alkış aldı. Konserde, Mehmet Akif Ersoy'un ünlü şiirlerinden bestelenen 10 şarkı seslendirildi.

TRT İzmir Radyosu Koro Şefi Tunca Yüksel, "Manevi yönü çok ağır bir program biliyorsunuz. Herkes bunun bilincinde büyük bir şevkle çalıştı" diye konuştu