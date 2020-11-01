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Tsunami ile sürüklenen tekneler denizden çıkartılıyor

İzmir’de yaşanan 6.

İzmir'de yaşanan 6.6 şiddetindeki depremin ardından Seferihisar ilçesinde denizde oluşan tsunami nedeniyle karaya oturan, yan yatan ve batan tekneler tek tek kurtarılıyor.


İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem sonrasında Sığacık'ta oluşan tsunami nedeniyle denize sürüklenen birçok tekne ve yatı kurtarma çalışmaları başlatıldı. Deprem ve tsunaminin şokunu atlatan vatandaşlar, teknelerini vinç yardımıyla denizden çıkartmaya başladı. Polis Sahil Güvenlik ekipleri de kurtarma çalışmalarına destek verdi. Tek tek vinçlere yüklenen tekneler tersaneye götürülerek bakıma alındı. Deniz ortasında yan yatan yelkenli yatlar ise güçlükle denizden çıkarıldı.

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