TSYD İzmir'den voleybolda 8. turnuva

kez gerçekleştirecek. Atatürk Voleybol Salonu'nda 15-16-17 Eylül tarihleri arasında Efeler Ligi temsilcileri Arkasspor, Altekma, Galatasaray ve Romanya ekibi Dinamo Bükreş'in katılımıyla organize edilecek.

8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın tanıtım toplantısı Alsancak Mustafa Denizli Stadı TSYD basın alanında düzenlendi. Toplantıya TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, şube asbaşkanları Gökhan Özyurtlu ve Ali Korkmaz, şube yönetim kurulu üyeleri Ali Gözeten ve Ergin Karataş ile Türkiye Voleybol Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Hakan Gürsu, Arkasspor Basın Sözcüsü Uğur Özden, Altekma Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik ve basın mensupları katıldı. Toplantıda yaptığı konuşmada katılımcılara teşekkür eden Şube Başkanı Bahri Okumuş, organizasyonun bu yıl ilk kez uluslararası nitelik kazandığını söyledi.

Başkan Bahri Okumuş, "TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nda bu sene geçen yıllardan farklı olarak bir de yurt dışından misafirimiz olacak. Dinamo Bükreş'in katılımıyla turnuvaya uluslararası bir nitelik kazandırdık. TSYD olarak bu turnuvayı geleneksel hale getirmiş olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

Turnuva programıyla ilgili bilgiler veren Gökhan Özyurtlu, Türkiye Voleybol Federasyonu'na ve katılımcılara teşekkür ederek, "Tüm takımlarımıza şimdiden başarılar diliyoruz. İnşallah güzel bir turnuva olur" diye konuştu.

Voleybol İl Temsilcisi Hakan Gürsu, TSYD İzmir Şubesi'nin 8 yıldır sürdürüp uluslararası boyuta taşıdığı geleneksel turnuvanın hem Türk voleybolu için hem de İzmir voleybolu için çok büyük bir katkı olduğunu söyledi. Arkasspor Basın Sözcüsü Uğur Özden, uluslararası hale gelen TSYD İzmir Turnuvası'nın her yıl takımlar tarafından heyecanla beklendiğini belirtip katılımcılara sakatlıksız bir organizasyon diledi. Altekma Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik de sezon başında kendileri için çok önemli olan turnuvaya katkı verenlere teşekkür etti.

Sağlık sponsorluğunu Medicana International İzmir Hastanesi'nin üslendiği turnuvanın programı şöyle:

15 Eylül Perşembe

14.00 Arkas Spor-Dinamo Bükreş

16.30 Altekma-Galatasaray

16 Eylül Cuma

14.00 Arkas Spor-Galatasaray

16.30 Altekma-Dinamo Bükreş

17 Eylül Cumartesi

14.00 Galatasaray-Dinamo Bükreş

16.30 Arkas Spor-Altekma